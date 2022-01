"No Exit", il film thriller "da brividi" in arrivo su Disney+

Una tempesta di neve, un'area di sosta in autostrada e una giovane donna rapita: questa, in estrema sintesi, la storia di No Exit, film thriller in arrivo direttamente in streaming su Disney+ (ovviamente nella sezione per adulti di Star). Ecco tutte le informazioni sul film.

Quando esce No Exit su Disney+ Star

Il thriller, targato 20th Century Studios, No Exit debutterà il 25 febbraio in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti, e a livello internazionale come film originale su Disney+ e Star+.

Di cosa parla No Exit

In No Exit, Havana Rose Liu (Mayday) debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Diretto da Damien Power (Killing Ground), da una sceneggiatura di Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (Ant-Man and the Wasp) basata sull'omonimo romanzo di Taylor Adams del 2017 (edito in Italia da DeA Planeta Libri), e prodotta dal vincitore del PGA Award Scott Frank (La regina degli scacchi), il film è interpretato da Havana Rose Liu, Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier, Top Gun 2), David Rysdahl (Nine Days), Mila Harris (Tyler Perry’s Young Dylan) e Dennis Haysbert (Atto di fede).

Il trailer di No Exit (il libro)

In attesa del trailer ufficiale del film, si può dare uno sguardo al book trailer pubblicato da DeAgostini su YouTube per promuovere l'uscita del libro.