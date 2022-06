Noi 2 non ci sarà. La Rai cancella il remake italiano di This is Us

Noi, la versione italiana di This is Us non avrà nessun futuro. La Rai, infatti, ha cancellato la serie con Lino Guanciale, e con la regia di Luca Ribuoli, dopo una sola stagione senza rinnovarla per un secondo capitolo. Noi aveva fatto il suo debutto su Rai 1 andando in onda nel periodo dal 6 marzo al 10 aprile 2022 ma non ha convinto del tutto i vertici dell'azienda che l'hanno cancellata tenendo conto dello scarso successo di pubblico della serie, che ha toccato solo il 16/18% di share, non abbastanza per ottenere un rinnovo.

Si tratta di numeri che, purtroppo, non sono serviti a far restare Noi nei palinsesti Rai soprattutto facendo il paragone con gli altri successi con Lino Guanciale. A dare l'annuncio della cancellazione di Noi è stata Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction che, in occasione della conferenza stampa sui nuoi palinsesti Rai, ha annunciato che il rifacimento italiano di This is Us non ci sarà più.

"Non ho voluto fare la seconda stagione - ha detto la Ammirati - anche se è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene".

Qual è la trama di Noi

Noi è una fiction che segue la storia della famiglia Peirò raccontata in diverse linee temporali. Si comincia nel 1984 quando i protagonisti, un giovane Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) aspettano i loro tre figli, tre gemelli. Uno di loro, però, non ce la farà a sopravvivere ma la coppia non si perderà d'animo decidendo di adottare un altro bambino, trovato in ospedale da Pietro dopo che era stato abbandonati dai veri genitori. La serie racconta tutte le difficoltà dell'essere genitori ma segue anche la vita dei figli cresciuti.