Noi 2, la seconda stagione ci sarà? Quando inizia, anticipazioni, cast

Noi 2 ci sarà? E' prevista una seconda stagione? Ieri sera è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata del remake italiano di This is us, che racconta la storia della famiglia Peirò dagli anni '80 fino ad oggi. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il finale aperto e la lunga serialità dell'originale fanno intuire che ci sarà almeno altro capitolo. Gli ascolti sono stati leggermente al di sotto delle aspettative, ma il pubblico si è affezionato settimana dopo settimana a questa saga familiare che si aspetta di rivedere in tv.

Una seconda stagione sembra scontata: Noi 2 ci sarà. A suggerirlo, oltre al finale aperto e alla serie originale da cui è tratta, arrivata alla sesta stagione - l'ultima -, ci sono le dichiarazioni di Serena Rossi, che in un'intervista ha fatto sapere di aver rifiutato il ruolo di Rebecca perché richiedeva un impegno di diversi anni. Lino Guanciale, invece, si è legato molto al protagonista, Pietro (che muore ma non si è ancora visto come), e appena finita la puntata ha scritto su Twitter: "Spero che la famiglia Peirò abbia conquistato un piccolo posto nel vostro cuore. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio e grazie soprattutto a voi che non avete mai fatto mancare il vostro affetto. Lo sento sempre così vero". Parole che fanno pensare più a un arrivederci che ad un addio.

Spero che la famiglia Peirò abbia conquistato un piccolo posto nel vostro cuore. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio e soprattutto grazie a voi che non avete mai fatto mancare il vostro affetto. Lo sento sempre così vero #NoiLaSerie — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) April 10, 2022

Nessuna anticipazione è ancora disponibile a proposito della trama, ma considerando la totale fedeltà alla serie originale, non serve lavorare molto con la fantasia. La seconda stagione seguirà gli sviluppi della versione americana. Per quanto riguarda la morte di Pietro, se non ci saranno cambiamenti nella sceneggiatura italiana, si sa già che è avvenuta a causa di un incidente domestico: un incendio che gli provocherà complicazioni per il troppo fumo inalato. Ci saranno nuovi sviluppi per Claudio e Sofia e importanti novità per Cate e Teo.

Non ci sono informazioni sulla data di messa in onda di Noi 2. Se confermata, la seconda stagione verrà scritta nei prossimi mesi, con le riprese che potrebbero iniziare già in estate, per poi andare in onda nella primavera del 2023.

Il cast di Noi dovrebbe essere riconfermato nella sua totalità. Non possono mancare Lino Guanciale e Aurora Ruffino, nei panni di Pietro e Rebecca, ma ci saranno ancora Claudia Marsicano e Leonardo Lidi - Cate e Teo - poi Dario Aita, che interpreta Claudio Peirò, Livio Kone (Daniele) e Angela Ciaburri nel ruolo di Betta.