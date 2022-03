Noi, le anticipazioni della quarta puntata

Domenica 27 marzo, alle 21.25 su Rai1, va in onda la quarta puntata di Noi, la serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, remake italiano dell'americana This is us (targata Nbc). La fiction, composta da 12 episodi (2 a puntata), racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli '80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Noi è il racconto di una famiglia e nello stesso tempo di un Paese intero, con tutti i suoi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

La trama

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. E' il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie. E' un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell'ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri. E così, nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti. Di episodio in episodio, li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l'amore per la famiglia e il bisogno di non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni. Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio talento teatrale, mentre Caterina, stanca di lottare contro i suoi problemi di peso, ascolta il consiglio del fratello e decide di affrontarli per ritrovare fiducia in se stessa. Ciascuno di loro si troverà di fronte ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto affrontare fino a quel momento, scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva.

Le anticipazioni della quarta puntata

Nel primo episodio, dal titolo 'La Baita', ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce a perdonarla. La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l'ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due. E come sempre in questi casi una fuga nella loro baita di montagna sembra essere la soluzione: Cate e Daniele non ci pensano due volte e quando arrivano lì trovano Claudio e Chiara, intenzionati a trascorrere un romantico Capodanno.

Nel secondo episodio, intitolato 'La casa metà anni '80', Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre. La coppia è frastornata ma felice, anche se le prime preoccupazioni di natura economica cominciano ad affacciarsi nei loro pensieri. Pietro, caparbio ed entusiasta, vorrebbe fare tutto da solo, Rebecca invece sembra più dubbiosa e propensa ad accettare l'aiuto della famiglia. Nel presente i fratelli Peirò non vivono momenti particolarmente felici: Cate è molto preoccupata per le condizioni di salute di Teo, Daniele deve risolvere un inspiegabile buco finanziario al lavoro e Claudio è, come al solito, sommerso dai casini, sia professionali che sentimentali.

Il cast

Nel cast di?Noi?accanto a?Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone?figurano, tra gli altri, anche?Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano?e?Massimo Wertmüller.