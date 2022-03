La seconda puntata di Noi va in onda domenica 13 marzo su Rai 1 in prima serata. La serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino è l’adattamento italiano dell'americana This is us (targata Nbc) e andrà in onda per altre cinque settimane. Composta da 12 episodi (due a puntata), racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli '80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Noi è il racconto di una famiglia e nello stesso tempo di un Paese intero, con tutti i suoi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Noi, le anticipazioni della seconda puntata

Nel primo episodio la storia si concentra sul rapporto tra i due fratelli Claudio e Daniele che, nonostante non vadano molto d'accordo e trovino sempre occasione per litigare, pian piano raggiungono un equilibrio. Intanto nascono anche i primi problemi di peso per Caterina su cui continua il racconto calato nel presente. La donna si avvicina a Teo, conosciuto agli incontri per mangiatori compulsivi: gentile e sensibile, nasconde anche un grande dolore.

Il secondo episodio è un salto temporale ai Mondiali del 1982. Rebecca confessa a Pietro di non volere figli, probabilmente spinta dalla voglia di non mettere limiti alla sua passione che é il canto. Pietro, però, non prende bene la notizia. Nuovo salto temporale ed ecco che si arriva al presente, dove Cate tiene Teo a distanza proprio durante una partita dei mondiali di calcio che, nonostante gli inviti, vorrà vedere da sola.