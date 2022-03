Terza puntata di Noi stasera, domenica 20 marzo 2022, su Rai 1 in prima serata. La serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino è l?adattamento italiano dell'americana This is us (targata Nbc) e andrà in onda per altre quattro settimane. La storia è quella della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli '80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Noi è il racconto di una famiglia e nello stesso tempo di un Paese intero, con tutti i suoi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Noi, le anticipazioni della terza puntata

Due gli episodi della terza puntata di Noi in onda stasera 20 marzo 2022 su Rai 1. Nel primo, Fratelli, i ragazzi hanno sedici anni e sono nel pieno dell?adolescenza. Cate è sempre più afflitta dal proprio aspetto, mentre i due maschi, Claudio e Daniele litigano continuamente. Intanto, Rebecca riceve dal suo vecchio amico Orso l?invito a partecipare a un provino come cantante. Pietro sembra non proprio felice di questa sua scelta di tornare sotto i riflettori. Nel presente, Claudio è bloccato e non riesce proprio a entrare nella parte. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

Nel secondo episodio, Buon Natale, siamo nel 1993. La famiglia Peirò è in partenza per la montagna per festeggiare il Natale con i genitori di Rebecca e questo porta tanta ansia a tutti. Un guasto all?auto li blocca in mezzo al nulla e così sono costretti a dormire in una baita. Ne esce un giorno memorabile, occasione per creare delle piccole tradizioni tutte loro. Anche nel presente è Natale. E a casa di Daniele tutto è pronto per il gran giorno. A tavola siedono anche Mimmo e Chiara, la nuova ?quasi fidanzata? di Claudio. Ma non tutti sono a proprio agio e antiche tensioni rischiano di esplodere.