Noi, le anticipazioni dell'ultima puntata: arriva il finale della saga dei Peirò

Domenica 10 aprile arriva in tv l’ultima puntata di Noi, la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Si tratta della versione italiana di This Is Us - prodotto statunitense firmato da Dan Fogelman - ed è una delle grandi novità Rai di questo inizio 2022. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul finale di stagione della fiction che segue vicende, gioie e dolori della famiglia Peirò: dalla trama generale alle anticipazioni degli ultimi episodi fino alle coordinate per seguirli in tv e streaming.

La trama generale della serie

Nel corso delle prime 5 puntate di Noi abbiamo conosciuto la famiglia Peirò, formata da Pietro, Rebecca e i loro tre piccoli figli: due (dei tre) gemelli sopravvissuti al parto più un bambino adottato. La serie segue la loro storia dagli anni ’80 ai successivi decenni, narrando gli eventi attraverso l’utilizzo di diversi piani temporali. Noi, quindi, è strutturato come una sorta di puzzle che - con l’avanzare degli episodi – mostra l’affresco di un’Italia che cambia e fa da sfondo pian piano a tutti gli avvenimenti più importanti accaduti a una famiglia comune, ma al tempo stesso unica.

Noi, le anticipazioni dell’ultima puntata della prima stagione

Nei prossimi due episodi - l’undicesimo e il dodicesimo – il quadro della prima stagione sarà finalmente compiuto. Nella prima delle due puntate, intitolata Napoli, assisteremo al peggioramento della salute di Mimmo. Daniele lo porterà a Napoli, la sua città natale, con l'intento di fargli rivedere le persone care e i luoghi della sua infanzia. In questa puntata vedremo inoltre l’evoluzione della storia tra Cate e Teo, in procinto di sposarsi. Il titolo del secondo episodio, nonché ultimo atto della stagione, è La Luna: grazie a un sorprendente flashback torneremo agli anni '80 e più precisamente al primo, emozionante incontro tra Pietro e Rebecca. Ma, come ci verrà mostrato, 20 anni dopo quel fatidico momento i due saranno destinati ad affrontare una seria crisi. La loro unione riuscirà a sopravvivere?

Dove e quando vederlo in tv (domenica10 aprile)

Noi sarà in onda domenica 10 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1; entrambi gli episodi in programma saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.