Noi donne afghane: il documentario al femminile di Sky per l’8 marzo

Noi donne afghane è l’intenso docufilm che racconta la storia comune di otto donne fuggite dall’Afghanistan in seguito alle enormi tensioni dell’estate scorsa. L’appuntamento con la prima tv è alle 21:15 su Sky Documentaries.

Otto donne in fuga dall’Afghanistan

Nell’agosto del 2021 il ritorno al potere dei Talebani rovescia nuovamente la situazione di Kabul e dell’intero Afghanistan. Molte donne decidono di lasciare il paese e vengono accolte in Europa. Tra loro la fotografa Roya Heydari, la regista Sahraa Karimi, la giornalista e attivista Mahbouba Seraj, la sindaca Zarifa Ghafari, la sportiva Samira Asghari, l’imprenditrice Zahra Hamadi, l’educatrice Pashtana Durrani e l’attivista Amina. Queste otto donne afghane racconteranno in prima persona la loro fuga, il loro lavoro, le complesse condizioni del proprio paese, i propri obiettivi futuri. Tra senso di nostalgia per la propria terra e determinazione nel continuare a lottare, un lungo e intenso cammino alla scoperta di una realtà femminile ancora poco conosciuta.

Noi donne afghane: il documentario

Diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto, il documentario offre un ampio spazio alle donne e alle loro testimonianze, grazie anche a immagini e video inediti realizzati proprio dalle otto protagoniste. Noi donne afghane è un viaggio non solo attraverso le difficoltà del mondo femminile, ma anche una scoperta delle bellezze dell’Afghanistan e una riflessione sull’intricata situazione lasciata dalle truppe americane, andate via dopo oltre vent’anni nel paese.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 8 marzo)

Noi donne afghane è in onda oggi in prima serata e in prima tv alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).