Noi siamo leggenda: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La serie si presenta come un anomalo racconto di formazione, che segue le vicende di alcuni adolescenti di Roma davvero speciali. Complessi e problematici, vantano una serie di poteri capaci di ribaltare le proprie esistenze, ma anche di misurare i loro sogni, le responsabilità e i limiti. A differenza dei film supereroistici statunitensi i protagonisti non dovranno fronteggiare missioni iperboliche, nè salvare universi da supercattivi attraversando mondi paralleli. Le storie si basano invece sui caratteri e problemi quotidiani, in modo da rendere i superpoteri metafore delle difficoltà e delle possibilità dei giovani protagonisti. A dispetto delle proprie qualità fuori dall'ordinario, i ragazzi si renderanno ben conto che ad ogni piccola e grande azione seguiranno delle conseguenze con le quali fare i conti; e che per crescere - non solo anagraficamente - non basteranno i soli superpoteri.