Nomine Rai: ecco i nuovi direttori

Dopo circa due ore di riunione, il Consiglio di amministrazione della Rai questa mattina ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, al 'pacchetto' di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato, Roberto Sergio. Gian Marco Chiocci va dunque alla direzione del Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a Rai Sport. Confermato Mario Orfeo alla guida del Tg3. I voti favorevoli, sufficienti per il via libera, sono stati dunque, oltre a quello dello stesso Sergio, quelli di Simona Agnes e di Igor De Biasio. A votare contro invece, il presidente, Marinella Soldi, con i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Lagana', rappresentante eletto dai dipendenti. Si è astenuto Alessandro Di Majo.

Testate giornalistiche e generi

Per quanto riguarda le testate giornalistiche, Gian Marco Chiocci sara' il nuovo direttore del Tg1; al Tg2 va Antonio Preziosi, che lascia Rai Parlamento, dove si insedia Giuseppe Carboni; a guidare il Giornale Radio e Radio1 arriva Francesco Pionati, mentre Jacopo Volpi diventa Direttore di Raisport e del relativo genere. Per i generi, Stefano Coletta lascia l'Intrattenimento Prime Time a Marcello Ciannamea e ne prende il posto alla Distribuzione. Angelo Mellone dirigera' l'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini l'Approfondimento; Adriano De Maio guidera' Cinema e serie Tv, Maurizio Imbriale dirigera' Contenuti Digitali.

Radio

Per i canali radio, a capo di Radio 2 va Simona Sala e Marco Lanzarone assume la responsabilità della nuova Direzione Radio digitali specializzate e podcast. Infine, Monica Maggioni si insedia alla Direzione Editoriale per l'Offerta informativa.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha anche deliberato il rinnovo dei cda delle societa' controllate, i cui organi sociali erano in scadenza. A Rai Cinema vengono confermati Paolo Del Brocco nel ruolo di ad e Nicola Claudio come presidente; Sergio Santo e' il nuovo ad di Rai Com, mentre Claudia Mazzola si insedia come Presidente. Andrea Vianello viene designato Direttore generale di San Marino RTV. Da lunedì i nuovi vertici lavoreranno ai palinsesti che saranno presentati agli investitori il prossimo 7 luglio