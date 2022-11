Non è l'arena, argomenti e ospiti di questa sera

La domenica sera di La7 risponde al nome di Massimo Giletti: la nuova puntata del suo "Non è l'arena", in onda oggi, 13 novembre, affronta il tema dei migranti attraverso le recenti tensioni tra Italia e Francia. Spazio anche per discussioni inerenti al reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti della serata Alberto Bagnai ed Ettore Licheri.

Non è l'arena, anticipazioni di questa sera

Massimo Giletti è pronto per una nuova puntata di “Non è l’arena”. Domenica 13 novembre, in prima serata su La7, il conduttore illustra i temi più caldi degli ultimi giorni e, attraverso interviste e dibattiti, offre vari spunti di riflessione e di discussione.

L’argomento cardine dell’appuntamento odierno è quello dei migranti e, più nello specifico, delle tensioni tra Italia e Francia. Gérald Darmanin, ministro dell'Interno francese, ha aspramente criticato la decisione del governo italiano di chiudere i porti. Si riuscirà, adesso, a ricucire la ferita o la situazione può addirittura peggiorare? Ne parlano, nell’Arena di Giletti, Sandra Amurri, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Alessandro Sallusti.

Altro importante tema della serata è il reddito di cittadinanza. L'interrogativo che ci si pone in proposito è: rimodulare il sussidio per finanziare quota 102 è la migliore tra le possibili soluzioni? A discuterne in studio troviamo l’economista e politico Alberto Bagnai ed Ettore Licheri, senatore della XVIII legislatura per il Movimento 5 Stelle.

Dove vedere Non è l'arena (13 novembre 2022)

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, 13 novembre, a partire dalle 21.15 su La7. Il programma è inoltre visibile in live streaming, sul sito ufficiale del canale.