Non è l'Arena, la vittima della violenza di Alberto Genovese ospite di Giletti

Massimo Giletti conduce questa sera su La7 una nuova puntata di "Non è l'arena". Ospite della serata una delle ragazze vittime della violenza di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato poche settimane fa. Massimo Cacciari discute della guerra in Ucraina, mentre Lerner, Sallusti e Telese dibattono sui temi più caldi della settimana.

Non è l'arena, anticipazioni di questa sera

È stato condannato a otto anni e quattro mesi Alberto Genovese, ex imprenditore e fondatore di facile.it, imputato con l'accusa di aver violentato, dopo averle somministrato cocaina e ketamina, due modelle. Per la prima volta una vittima di Genovese parla pubblicamente a volto scoperto e per farlo ha scelto “Non è l’arena”: un confronto atteso e intenso, quello di questa sera. Ma non è l’unico argomento dell’odierna puntata del talk di La7. Il conduttore ospita nel suo studio Massimo Cacciari per un confronto riguardante gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo i recenti eventi è possibile anche solo ipotizzare una strada per la pace? L’accademico dibatte poi sul ruolo che ha l’Italia in tale contesto, tra un oggi ricco di problemi (a partire dalla crisi energetica) e un domani con molti punti di domanda. Per fare un bilancio sulle notizie più importanti della settimana - dalla politica interna allo stesso conflitto bellico - ritroviamo Gad Lerner, Alessandro Sallusti e Luca Telese.

Dove vedere Non è l'arena (domenica 16 ottobre 2022)

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, domenica 16 ottobre, su La7. Il talk show è inoltre visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.