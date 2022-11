Non è l'arena, argomenti e ospiti di questa sera

Nuovo appuntamento oggi, 20 novembre, su La7, con "Non è l'arena", il talk show dove Massimo Giletti pone al centro del dibattito temi d’attualità e politica, da sviscerare in compagnia di autorevoli ospiti. Protagonista del “faccia a faccia” della nuova puntata è il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Intervengono inoltre Bruno Vespa e Massimo Cacciari.

Nuovo appuntamento con il talk show di Massimo Giletti targato La7: un'altra domenica sera che vede il conduttore impegnato ad intervistare ospiti di rilievo e a moderare i punti più accesi dei dibattiti.



Protagonista assoluto del “faccia a faccia” è Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio. Renzi parlerà delle ultime elezioni politiche, delle prime settimane del nuovo governo Meloni e dei progetti futuri del suo partito. Potrebbe inoltre essere affrontata la notizia emersa proprio nel corso delle ultime ore riguardante una controversa telefonata avvenuta tra lui ed Enrico Letta, ribadendo la mancata intesa di qualsiasi successiva alleanza in grado di arginare l'ascesa di Fratelli d’Italia.

Il filosofo, accademico e politico Massimo Cacciari parlerà degli scenari presenti e futuri della politica interna e internazionale.

Tra i protagonisti della serata anche il giornalista e conduttore di "Porta a Porta" (Rai 1) Bruno Vespa e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, 20 novembre, a partire dalle 21.15 su La7. Il talk è visibile anche in live streaming, sul sito ufficiale del canale.