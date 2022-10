Non è l'arena, tutto sul nuovo governo: gli ospiti di stasera

La nuova puntata di "Non è l'arena", in onda su La7 a partire dalle 21.15, non può che avere come focus centrale la nascita del nuovo governo, guidato dalle premier Giorgia Meloni. Per il faccia a faccia settimanale, Massimo Giletti discute con Gad Lerner sui temi più caldi del momento.

Non è l'arena, anticipazioni di questa sera

Nuovo e importante appuntamento quello di questa sera con "Non è l'arena": dopo aver dedicato ampio spazio alla politica interna, la formazione del nuovo governo impone a Massimo Giletti e a i suoi ospiti di fermarsi a riflettere sul presente e sul futuro del nostro paese. Sarà dunque ripercorso il cammino che ha portato Giorgia Meloni ad essere la prima donna premier nella storia della Repubblica Italiana. Giletti e i suoi ospiti tracciano un quadro generale sui nuovi ministri e su quelli che saranno le più impellenti questioni in calendario. A parlarne in studio ritroveremo alcuni volti noti del programma: Aldo Cazzullo, Myrta Merlino, Augusto Minzolini, Luca Telese. Il faccia a faccia di questa nuova puntata è invece quello con Gad Lerner che, oltre all?obbligata parentesi sulle questioni interne, proietterà il discorso anche sulle vicende di politica internazionale.

"Non è l'arena" trasmette inoltre un reportage da Napoli, dove si ritorna sull?inchiesta del cosiddetto ?Palazzo della camorra?. Si tratta di un edificio di proprietà del comune che vede, da oltre venti anni, alloggi riservati a inquilini prevalentemente abusivi.

Dove vedere Non è l'arena (domenica 23 ottobre 2022)

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, 23 ottobre, dalle 21.15 su La7. Il programma è visibile anche, in live streaming, sul sito ufficiale del canale.