Non è l'arena, gli ospiti e gli argomenti di questa sera

Oggi, 27 novembre, va in onda su La7 una nuova puntata di "Non è l'arena". Per il “faccia a faccia” settimanale Massimo Giletti intervista Nichi Vendola, ex presidente della regione Puglia. Ampio spazio è riservato al caso del neo-deputato Soumahoro: come andrà a finire la vicenda che coinvolge la compagna e la suocera? Quale sarà il suo futuro nella scena politica italiana?

Massimo Giletti conduce su La7 una nuova puntata di “Non è l’arena”. Ospiti, interviste e discussioni su alcuni dei temi più caldi del momento.

Il “faccia a faccia” della settimana vede come protagonista Nichi Vendola. Presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015, è ormai da un po' di tempo fuori dalla politica. Vendola prova dunque ad analizzare gli attuali scenari del nostro paese, con un occhio di riguardo al nuovo governo Meloni.

A parlare di politica e attualità, Giletti ospita Maria Pardo, Giovanni Donzelli, Francesco Storace, Peter Gomez e Gianfranco Cartisano.

Il focus principale dell’odierna puntata del talk de La7 è il caso Aboubakar Soumahoro. Sindacalista e politico italiano di origini ivoriane, è stato da poco eletto deputato. Le cooperative gestite dalla compagna e dalla suocera hanno fatto registrare presunte irregolarità amministrative. Mediante alcune indagini sono giunte denunce dei dipendenti, che lamentano maltrattamenti e mancati pagamenti.

Dove vedere Non è l'arena (27 novembre 2022)

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, 27 novembre, su La7 a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche in live streaming, sul sito ufficiale del canale. Il talk con Giletti viene poi caricato sul canale YouTube della rete.