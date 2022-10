Non è l'arena, argomenti e ospiti di questa sera

Il settimo appuntamento stagionale con "Non è l'arena", in onda oggi, 30 ottobre, su La7 a partire dalle 21.15, è dedicato in larga parte ai primi giorni di lavoro del nuovo governo targato Giorgia Meloni. Per il faccia a faccia settimanale, Giletti si confronta con Maurizio Crosetto. Tra gli ospiti in studio Vittorio Sgarbi, Clemente Mastella e Peter Gomez.

Non è l'arena, anticipazioni di questa sera (30 ottobre)

Come ogni domenica, Massimo Giletti torna in prima serata su La7 con una nuova puntata di “Non è l’arena”. Dopo aver analizzato, la scorsa settimana, i nomi del nuovo governo, il conduttore discute con i suoi ospiti delle prime mosse della premier Giorgia Meloni. Nel corso della puntata si proveranno a ipotizzare le manovre politiche delle prossime settimane.

Ospite centrale di questo appuntamento è il nuovo ministro della difesa Maurizio Crosetto, protagonista del momento del “faccia a faccia” con il conduttore.

Sono molti altri, comunque, gli ospiti pronti ad esporre pareri e ragioni sui temi più caldi del momento: Vittorio Sgarbi, Clemente Mastella, Luca Telese, Peter Gomez, Alessandro Sallusti e Sandro Amurri.

Politica a parte, le telecamere di “Non è l’arena” tornano a Napoli per un altro capitolo dell’inchiesta sul cosiddetto “Palazzo della camorra”, l’edificio di proprietà del comune ma da oltre venti anni abitato da inquilini in larga parte abusivi. Interviene, per l’occasione, il consigliere regionale Francesco Borrelli.

Dove vedere Non è l'arena (domenica 30 ottobre 2022)

Le nuova puntata di Non è l'arena va in onda oggi, 30 ottobre, a partire dalle 21.15 su La7. Il programma è visibile anche in live streaming, sul sito ufficiale del canale.