Non è l’arena, anticipazioni della prima puntata stagionale (11 settembre 2022)

Al via oggi, 11 settembre 2022, la prima puntata stagionale di “Non è l’arena” è stata preceduta da grandi proclami del padrone di casa Massimo Giletti: il conduttore promette di intervistare i protagonisti della nostra scena politica con l’intento di far gettare loro qualsiasi maschera. Si comincia con Matteo Salvini.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

È un Massimo Giletti decisamente agguerrito quello che si presenta al varco della nuova stagione del suo “Non è l’arena”. Nel presentare le nuove puntate del talk di La7, il conduttore ha fatto riferimento alle attuali campagne elettorali. In vista delle elezioni del 25 settembre, l’intento di Giletti è quello di intervistare i leader dei maggiori partiti politici e farli emergere in tutte le loro sfumature. Cosa si cela dietro gli slogan e i proclami dei politici? Il programma risponderà a questa e ad altre importanti domande. Il primo ospite stagionale dell’Arena di Giletti è Matteo Salvini (Lega), in un faccia a faccia ricco di domande. Se la campagna elettorale è destinata a dominare i dibattiti delle prime puntate del talk, molti altri sono gli importanti argomenti affrontati da Giletti e dai suoi ospiti: il caro bolletta, che come sempre colpisce soprattutto le famiglie più povere, e i protagonisti delle proteste no vax e no green pass: prima semi dimenticati, alcuni di loro si sono candidati alle elezioni politiche. Cosa sappiamo di loro?

Dove vedere Non è l’arena stasera in tv e in streaming (11 settembre 2022)

La prima puntata di “Non è l’arena” va in onda questa sera, 11 settembre, su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.