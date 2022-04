Non è l’Arena: Giletti ancora in diretta dal cuore di Odessa

Riprendono le inchieste e gli approfondimenti di Non è l’Arena, in diretta su La7. Massimo Gilettisarà nuovamente a Odessa, città sul Mar Nero messa a ferro e fuoco dagli attacchi militari russi, per raccontare dall’interno la situazione di guerra e la vita del popolo ucraino. L’appuntamento è in prima serata a partire dalle 21:15.

Non è l’Arena, la nuova puntata

Non sono mancate le polemiche al termine della puntata di settimana scorsa di Non è l’Arena. Massimo Giletti è stato accusato – anche da voci del mondo dello spettacolo, come Selvaggia Lucarelli – di fare “spettacolo sulla pelle dei morti”, di non aver fatto alcun tipo di inchiesta e di non aver trasmesso il collegamento in diretta, visto il coprifuoco alle 20 nella città di Odessa. Questa sera il giornalista sarà nuovamente Ucraina, per proseguire il reportage e raccontare, attraverso immagini esclusive, un’altra notte tra le spettrali strade di Odessa e il fronte Sud del conflitto.

Dove vederla stasera in tv (domenica 3 aprile)

Non è l’Arena è in onda oggi in prima serata in diretta su La7 a partire dalle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale, dove sono disponibili anche tutte le puntate di questa quinta edizione del programma.