Non è l’arena, 29 maggio: il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Alessandro Orsini

In onda oggi alle 21.15 su La7, la nuova puntata di Non è l’arena offre due faccia a faccia: Giletti ospita Matteo Renzi e Alessandro Orsini per parlare di guerra, crisi economica, giustizia e mercato del lavoro. Spazio anche a diverse tipologie di lavoratori, con testimonianze dirette e senza filtri. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

Nella nuova puntata di Non è l'arena Massimo Giletti mette al centro del suo studio due ospiti: il primo è, ancora una volta, Alessandro Orsini. Tra le voci più prolifiche (e discusse) della recente televisione italiana, il professore fornisce le sue riflessioni sulle conseguenze che porterà il conflitto bellico tra Russia e Ucraina e sulle possibili risoluzioni dell'attuale crisi. Altra voce d'eccezione è quella di Matteo Renzi. Al centro dell'arena di Giletti, il leader di Italia Viva parlerà della guerra in Ucraina, di giustizia e di attualità politica. L’ex segretario del Partito Democratico esporrà dunque gli obiettivi del suo partito, in vista delle prossime elezioni. Ad intervenire ci saranno inoltre Giorgio Cremaschi, Riccardo Ricciardi e Alessandro Sallusti. Nel corso della puntata il talk di La7 promette di dare voce a molte categorie di lavoratori, con testimonianze sia in studio che in collegamento. Si parlerà, tra le altre cose, del reddito di cittadinanza, dei centri per l’impiego e dei Navigator.

Dove vedere Non è l’arena stasera in tv e in streaming (domenica 29 maggio)

Non è l’arena va in diretta questa sera, 29 maggio, su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale di Cairo.