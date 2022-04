Non è l’Arena: Giletti torna in Italia e ospita Giuseppe Conte

Si è molto parlato del Massimo Giletti inviato nelle zone di guerra. Il conduttore di Non è l’Arena torna in studio e ospita Giuseppe Conte: il leader del Movimento 5 stelle parlerà di attualità politica, inevitabilmente condizionata dalle notizie drammatiche che giungono dal fronte in Ucraina. L’appuntamento è oggi - domenica 10 aprile - nel prime time di La7 alle 21:15.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

Nel corso delle ultime settimane Giletti è stato protagonista di accese discussioni tra chi ha ben visto i suoi collegamenti da Odessa (caso raro di un conduttore che si mobilita e rischia in prima persona) e chi - sottolineando una presunta spettacolarizzazione del dolore - ha aspramente criticato la modalità del suo lavoro.

A ogni modo il conduttore questa sera rientra in studio e nella diretta di questa sera intervista Giuseppe Conte, ospite per la prima volta nel salotto televisivo di Non è l’Arena. L’ex Presidente del Consiglio, ora leader del M5S, discuterà con Giletti della posizione italiana nella guerra tra Russia e Ucraina, della mossa di Draghi (e dell’UE in generale) di fornire armi agli ucraini e dei temi caldi della politica di casa nostra.

Non mancheranno collegamenti dall’Ucraina e approfondimenti sui recenti massacri di civili a Bucha, Mariupol e Kramatorsk. Tra gli altri ospiti del programma segnaliamo il noto fotografo Oliviero Toscani, Sandra Amurri, Alexej Bobrovsky, Lorenzo Cremonesi, Guido Crosetto, Luigi De Magistris, Katerina Nesterenko, Gian Luigi Paragone, Luca Telese e Vittorio Torrembini.

Dove vedere il talk stasera in tv e in streaming (domenica 10 aprile)

Non è l’Arena andrà in diretta questa sera su La7 a partire dalle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.