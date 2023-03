Non è l’Arena, Marco Travaglio: “Addestriamo militari ucraini in Italia”

“Abbiamo la guerra in casa” la sintesi dell’intervento di Marco Travaglio nella puntata di domenica 19 marzo di Non è l’Arena, è questa.

Il direttore del Fatto Quotidiano viene invitato da Massimo Giletti a commentare le rivelazioni pubblicate sul suo giornali, relative all’addestramento di diversi soldati ucraini in Italia e il giornalista, di cui sono note le posizioni sul conflitto in corso spiega cosa ha scoperto:

“Ci sono in questo momento in Italia alcune decine di militari ucraini che vengono addestrati all’uso di questi missili terra-aria di ultima generazione, che stiamo per fornire ad aprile all’esercito di Kiev. Sono missili franco-italiani e il lanciamissile è italiano”.

Il conduttore gli fa presente che già il Ministro Crosetto aveva parlato di militari che sarebbero dovuti essere addestrati, ma in più ora spuntano i dettagli e i numeri relativi alle armi fornite dall’Italia e sono dati pesanti.

“L’escalation è questa”- risponde Travaglio – “Siamo davanti a una progressione geometrica che va velocemente verso l’alto. Più sono sofisticate le armi che mandiamo, più persone dobbiamo addestrare al punto che in questo momento abbiamo sul nostro territorio dei militari ucraini. Quindi siamo sempre più coinvolti in questa guerra: abbiamo la guerra in casa. Sempre perché noi ci mettiamo le armi e gli ucraini ci mettono i morti.”

E ancora, aggiunge qualche dettaglio:

“Non si capisce fino a quando potremo andare avanti così. Certamente in questo momento abbiamo militari ucraini, sicuramente a Sabaudia e abbiamo importanti conferme sul fatto che ce ne siano anche di più in Sardegna”.