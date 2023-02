Non è l'Arena, Massimo Giletti svela i messaggi vocali di Matteo Messina Denaro

Massimo Giletti continua ad approfondire l'orbita che gravita intorno all'arresto di Matteo Messina Denaro e, nel corso della puntata di Non è l'arena del 5 febbraio, ha accolto in studio la donna con la quale il boss ha avuto una frequentazione nell'ultimo periodo, quello che ha preceduto il suo arresto. La donna, che Giletti aveva precedentemente incontrato, ha portato la sua testimonianza al giornalista, il quale ha fatto ascoltare al pubblico - in esclusiva - alcuni messaggi audio inediti chel'ex latitante aveva scambiato con la donna, ignara della reale identità dell'uomo che stava frequentando.

Gli audio inviati dal cellulare di Matteo Messina Denaro

"lo sono qua, bloccato, con le 4 gomme a terra, cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull'asfalto e non mi posso muovere, per queste commemorazioni, porco mondo!" queste le parole contenute nel messaggio vocale di Messina Denaro mentre si trovava bloccato nel traffico a causa delle commemorazioni delle stragi di Palermo del 23 maggio 2022. Dichiarazioni forti che evidenziano il cinismo dell'uomo e ne rimarcano il distacco nei confronti di una delle figure più celebrate della storia italiana, vittima di una delle più atroci esecuzioni mafiose del nostro paese.

La relazione tra Messina Denaro e la donna inconsapevole

"Ciao amica mia, ti voglio bene e ti ho pensata tanto oggi" recita un'altro vocale recevuto dalla donna che in pochi mesi ha stretto un rapporto con un boss ricercato senza saperlo.

"Si era presentato come Andrea Bonafede" dice la donna che preferisce rimanere anonima e continua raccontando come ha avuto inizio l'amicizia con l'ex boss mafioso. "Com'è nata questo rapporto?" le ha chiesto Giletti. L'ospite ha spiegato che tutto è iniziato verso la fine del 2021 quando, durante le attese in ospedale per le cure mediche, ha cominciato a chiacchierare con il boss in maniera sempre più assidua, fino a che quest'ulitmo l'ha invitata a pranzo in un ristorante di Mondello.

"Non ho avvertito nessun disagio durante il pranzo, lui era sereno e non si nascondeva da nessuno" ha confessato la donna che non sapeva di avere davanti l'uomo più ricercato d'italia. Nonostante abbia tracciato il profilo di un rapporto con una persona all'apparenza normale e umana, Giletti ha tenuto a ribadire come Matteo Messina denaro rappresenti un abisso profondo e un esempio da non seguire.