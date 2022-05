Non è l’Arena: gli ospiti di stasera. Giletti dedica la puntata alle donne ucraine

Al centro della nuova puntata di Non è l’arena, in onda oggi su La7 alle 21.15, c’è l’ampio spazio dedicato alle donne ucraine. Mogli e madri che emigrano, ragazze che si armano e difendono la patria e associazioni in lotta da anni contro il presidente Putin: è attesa una intervista speciale a Sasha Shevchenko delle Femen, movimento che da anni protesta contro i soprusi del potere e il maschilismo imperante. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.





Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

In onda alle 21.15 su La 7, Non è l’arena offre ai telespettatori una puntata prevalentemente al femminile. Qual è il ruolo della donna nell’attuale conflitto bellico? Mogli e madri in fuga da terre martoriate per mettere in salvo i propri figli, ragazze poco più che maggiorenni imbracciano il fucile per difendere la propria patria. E, in più, associazioni che da molti anni manifestano contro il potere e il maschilismo dominante. Massimo Giletti parlerà delle Femen, un movimento femminista di protesta ucraino fondato a Kiev nel 2008 e famoso in tutto il mondo anche per l’abitudine di manifestare mostrando i seni contro il sessismo e altre discriminazioni sociali. Prevista una intervista esclusiva di Cristina Mastrandrea a Sasha Shevchenko, una delle fondatrici delle Femen, che hanno da sempre avuto posizioni altamente critiche per l’operato del presidente russo Vladimir Putin. Altro servizio della serata è quello di Carlo Marsilli sulle proprietà del giornalista russo Vladimir Solovyev in Italia, sequestrate proprio in tempi recenti a causa delle sanzioni che l’Unione Europea ha inflitto agli oligarchi.

Dove vedere il talk stasera in tv e in streaming (domenica 15 maggio)

Non è l’Arena andrà in diretta questa sera su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.