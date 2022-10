Non è l’arena, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Massimo Giletti torna su La7 con il suo “Non è l’arena”. Ad una settimana dalle elezioni politiche, approfondimento sul futuro governo e sull’Italia che verrà. Spazio al caso mascherine, che ha coinvolto il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, e al reddito di cittadinanza. Gli ospiti della puntata sono Aldo Cazzullo, Gad Lerner e Alessandro Sallusti

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

A causa delle elezioni del 25 settembre “Non è l’arena” è stato costretto ad una pausa. Massimo Giletti è adesso pronto a tornare e, come al solito, promette di affrontare senza peli sulla lingua i temi più caldi del momento. Al centro del talk show troviamo l’inchiesta della Regione Lazio sul “caso mascherine”: Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio, e Carmelo Tulumello, dirigente della protezione civile, sono finiti sotto inchiesta da parte della Corte dei Conti per aver acquistato (ma mai consegnato) quattordici milioni di mascherine della Ecotech durante la pandemia per Covid-19 Covid.

Immancabile uno spazio dedicato alle elezioni politiche. Massimo Giletti ospita Aldo Cazzullo, Gad Lerner e Alessandro Sallusti. Con loro si proietterà verso il Governo che sarà: dalla formazione dello stesso alle prime prove che dovrà superare la futura premier Giorgia Meloni.

Un focus dell’odierna puntata è dedicato al reddito di cittadinanza, visto in prospettiva come terreno di scontro tra coalizioni, come hanno recentemente suggerito le campagne elettorali di Giuseppe Conte e della stessa Meloni.

Dove vedere Non è l’arena stasera in tv e in streaming (2 ottobre 2022)

