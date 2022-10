Non è l'Arena, Wanna Marchi e la figlia ospiti di Giletti

Oggi, 9 ottobre, la serata di La7 promette una puntata di Non è l'Arena particolarmente accesa: ospiti di Massimo Giletti sono infatti la truffatrice Wanna Marchi e sua figlia Stefania. Le due racconteranno la 'loro verità'. Focus su temi d'attualità come il caro bollette e il reddito di cittadinanza. A discuterne troviamo Gad Lerner, Paolo Mieli e Alessandro Sallusti.

Non è l'Arena, anticipazioni di questa sera

Massimo Giletti non si smentisce e, oltre a dibattere dei temi più caldi di questo periodo, sgancia una bomba mediatica e ospita nello studio di Non è l'Arena Wanna Marchi e sua figlia Stefania. Nel corso delle ultime settimane il nome della Marchi è tornato a in voga grazie alla docuserie di Netflix "Wanna", parecchio discussa ma accolta prevalentemente bene anche dalla critica, oltre che dal pubblico. Molto chiacchierata ed odiata dopo le condanne per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta, la donna è ospite nell'Arena di Giletti con la figlia Stefania (a sua volta condannata per i medesimi crimini): le due spiegheranno le loro verità davanti alle macchine da presa di La7.

Ampio anche lo spazio dedicato alla stretta attualità, con discussioni sul tema della crisi energetica e del caro bollette. Previsioni su ciò che ci aspetta durante l'inverno con degli autorevoli ospiti: Gad Lerner, Paolo Mieli e Alessandro Sallusti. Ci aspetta un Natale particolarmente critico? Si parlerà anche di reddito di cittadinanza, dal punto di vista dei favorevoli e da quello dei contrari.

Dove vedere Non è l'Arena (domenica 9 ottobre 2022)

Le nuova puntata stagionale di Non è l'Arena va in onda domenica 9 ottobre su La7. Il talk show è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.