Sospeso Non è l'Arena, Giletti senza programma già da domenica

Non è l'Arena non andrà più in onda. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma condotto da Massimo Giletti già da domenica prossima.

A renderlo noto è la stessa emittente che "ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Il giornalista e conduttore resta comunque a disposizione dell'azienda. Non ci sono ulteriori informazioni né sul futuro di Giletti - rimasto improvvisamente senza programma - tantomeno sulle motivazioni che hanno portato i vertici a prendere questa decisione.

Spesso la trasmissione è stata al centro di controversie e polemiche, ma il padrone di casa ha sempre dichiarato di avere la fiducia e la stima dell'editore, Urbano Cairo, e del direttore di La7 Andrea Salerno. Motivo per cui Giletti ha ribadito più volte di voler restare in azienda, senza neanche considerare eventuali proposte da altre reti. Adesso che il suo gioiellino, però, chiude i battenti non è da escludere come ipotesi il ritorno in Rai. Inizialmente infatti era L'Arena e andava in onda la domenica pomeriggio subito dopo il Tg.