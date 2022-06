Non è l’Arena, l'ultima puntata in diretta da Mosca: ospiti e anticipazioni

In onda oggi alle 21.15 su La7, l’ultima puntata di Non è l’Arena ha alzato un polverone fin dal suo annuncio: Massimo Giletti conduce infatti il suo programma in diretta da Mosca. Una scelta che garantisce ulteriori polemiche. Tra gli interventi più attesi della serata, quello di Maria Zakharova e il faccia a faccia con Massimo Cacciari Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

Nel corso degli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell’ultima puntata di Non è l’arena. Massimo Giletti ha annunciato la diretta del programma direttamente dalla Russia. A qualcuno è sembrata una provocazione fine a sé stessa, mentre altri dubitavano dell’effettiva realizzazione di questo proposito. Ebbene, l’idea del conduttore è andata in porto: in onda domenica 5 giugno a partire dalle 21.15, Massimo Giletti è a Mosca. Il conduttore intervista Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, recentemente discusso ospite di Zona Bianca (Rete 4). Giletti promette anche un denso faccia a faccia con il filosofo e accademico Massimo Cacciari, che dibatte sulla guerra tra Russia e Ucraina, concentrandosi in particolar modo sulle sanzioni contro il paese di Putin. La Russia sta davvero accusando il colpo? Cosa rischiano le imprese italiane? Tra gli argomenti, spazio anche alla crisi alimentare (con uno speciale nella filiera del grano) e il reddito di cittadinanza. Tra gli altri ospiti della serata: il giornalista Vladimir Solovyev (dallo studio di Mosca), Sandra Amurri, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti, Emanuele Fiano e Luigi Scordamaglia.

Dove vedere Non è l’Arena stasera in tv e in streaming (domenica 5 giugno)

L’ultima puntata di Non è l’arena va in diretta questa sera, 5 giugno, su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale di Urbano Cairo.