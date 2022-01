Stasera, lunedì 17 gennaio, Rai 1 trasmette la seconda puntata di Non mi lasciare, nuova serie tv di Rai Fiction basata sul delicato tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Il thriller in quattro puntate è ambientato a Venezia ed è diretto da Ciro Visco. Protagonista è Vittoria Puccini che interpreta Elena Zonin, esperta di crimini informatici e del dark web. Con lei anche Alessandro Roia (Daniele) e Sarah Felberbaum (Giulia).

Non mi lasciare, le anticipazioni della seconda puntata

Nella puntata in onda lunedì 17 gennaio Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca da Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini.

"La rete ha fatto un passo falso, forse ne farà altri e noi dovremo essere pronti a colpire."#NonMiLasciare la 2^ puntata STASERA #17gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/o26AeRjIZW — Rai1 (@RaiUno) January 17, 2022

Non mi lasciare, la trama

Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico - sul dark web - di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente sucida, il vice questore Zonin lo collega immediatamente al "suo" caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata vent'anni prima. Qui ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (Alessandro Roia) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un caso complesso e articolato, e i tre dovranno fare i conti, oltre che con il loro passato, con nemici potenti e insospettabili, in una missione che metterà a repentaglio la loro stessa vita.