Non Sono Una Signora, Alba Parietti: "Essere Drag è sinonimo di libertà"

È iniziata la terza puntata di Non Sono Una Signora, il programma condotto da Alba Parietti e incentrato sul mondo delle Drag Queen, dove 5 personaggi famosi si nascondono sotto le vesti di Regine di questo meraviglioso universo femminile e devono affrontare tre prove: catwalk, lip-sinc e improvvisazione. Prima di iniziare la gara però la conduttrice si lascia andare a un breve discorso di apertura in cui ricorda le origini antiche delle Drag e il loro valore.

Le parole di Alba Parietti

"Forse non molti di voi sanno che l’arte delle drag ha veramente origini molto molto antiche. Parliamo dei tempi in cui gli uomini a teatro dovevano interpretare anche il ruolo di donne, perché, tanto per cambiare, a noi non era concesso nulla. Oggi questo non è più un obbligo, è una scelta: quella di essere drag è una forma d’arte molto diffusa ed è sinonimo di libertà”. Queste le parole dette da Alba Parietti poco prima di cominciare lo show con la sfida del catwalk, che ha visto sfilare sui tacchi Minnie Blanche, Meusa Du Champ, Ayumi Flambé. Lupita Showbiz, Saetta McDawn. Alla conduttrice danno manforte tutto il pubblico in studio, compresi giudici e indagatori, con un fragoroso applauso, e l'esperta drag queen Vanessa Van Cartier, che dopo la seconda esibizione, quella di Meusa Du Champ, ammette: "Io sono fiera di fare questo mestiere, perché è davvero arte".

La giuria e gli indagatori del Glitter

La giuria tecnica di Non Sono Una Signora è composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia ed esperta in beauty queen e performance; Vanessa Van Cartier, esperta di lip-sync e vincitrice del titolo di Miss Continental; e Maruska Starr, cantante e drag queen con dieci anni di esperienza alle spalle. Gli Indagatori del glitter - Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena - devono invece studiare le performance e riconoscere i concorrenti.