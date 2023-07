Non Sono Una Signora, Alba Parietti è la vera Regina: la magica performance

La finale di Non Sono Una Signora parte alla grande, con l’esibizione di Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic ad aprire le danze e Alba Parietti a dare un tocco di magia e classe alla performance delle tre giurate internazionali. La conduttrice infatti entra in scena sulle note della celebre canzone che dà il nome al programma, “Non Sono Una Signora”, e dimostra ancora una volta quanto la scelta della Rai di affidarle il programma sia stata ottima.

Cosa è successo

Dopo l’introduzione di rito che mostra le regole della finale composta da ben 4 prove - Catwalk, Lip-sync, discorso per la vittoria e cavallo di battaglia - inizia l’ormai canonica esibizione delle tre star della trasmissione incentrata sul mondo delle Drag Queen. Mentre il pubblico resta ammaliato dalla bravura nel lip-sync delle Drag Queen professioniste, al centro del palco, sul cubo da cui queste ultime scendono una per volta, appare infine anche Alba Parietti con indosso un abito nero attillato ed elegante e un coprispalle voluminoso fatto di piume bianche e nere a renderla la vera regina della serata, dimostrando con la sua performance di essere una perfetta star del lip-sync. Non solo, perché la conduttrice parte dal cubo molto sicura di sé per poi scendere gli scalini e raggiungere Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic sul palco: è qui che assistiamo allo spettacolo che aspettavamo sin dalla prima puntata.

Alba Parietti è la vera Regina

Alba convince nel ruolo di Drag Queen, pur senza un trucco pienamente adatto all’occasione, tanto quanto sorprende l’espressività da vera diva che non si ferma davanti a nulla e pronta per una serata che già si preannuncia spettacolare. Non è un caso che dallo studio di “Non Sono Una Signora” si senta qualcuno gridare: “Alba, sei bravissima!”. Lo è, e infatti pubblico, giuria e Indagatori del Twitter - questa sera Filippo Magnini, Amanda Lear, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno - si lasciano andare a un fragoroso applauso, accompagnato da un sorriso sul volto.