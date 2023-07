Non Sono Una Signora, Andrea Lo Cicero è Meusa Du Champ: "Insegnerò a mio figlio a rispettare la libertà di tutti"

Nella finale di Non Sono Una Signora le sorprese non mancano di certo, anche visto i personaggi coinvolti nello show. Tra questi compare l'ex naufrago Andrea Lo Cicero, tornato di recente a casa dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi. Nessuno degli indagatori del glitter - Filippo Magnini, Amanda Lear, Cristina D'Avena e Sabrina Salerno - indovina la sua identità, tanto che rimangono colpiti quando scoprono che sotto il costume della rossa barbuta Meusa Du Champ si nasconde proprio l'ex rugbista. Lo Cicero perde la sfida del lip-sync a due - si esibisce con Filippo Magnini in "Parole parole" di Mina - contro She Funk, arrivata alla sfida finale insieme alle The Nancies.

Andrea Lo Cicero parla di rispetto

Una volta svelato il vero volto di Meusa Du Champ, il conduttore prende parola: "Io ho vissuto una vita facendo uno sport legato al combattimento, e lì il rispetto è la prima cosa. Quello che insegnerò a mio figlio è di rispettare la libertà di tutti", dice agli spettatori prima di rivolgere il pensiero alle Drag Queen professioniste, Vanessa Van Cartier, Elecktra Bionic e Maruska Starr: "Loro hanno un percorso da raccontare, una storia che può essere raccontata anche ai propri figli. Questo è il rispetto, la libertà. Grazie".

La preparazione

Nel video di preparazione al ruolo Lo Cicero ammette di volersi liberare "dalle etichette", perché non le sopporta: "È la nostra società che ci porta a etichettare gli altri. Io non sono un pomodoro, quindi non ho bisogno né di essere etichettato come pomodoro DOP, né altro. Io sono Andrea". Per quanto riguarda il pizzetto, è restio a toglierlo ma c'è un motivo: "Non sono un bambino capriccioso. C'è una raccolta fondi per il cancro e per questo tutti gli atleti si fanno crescere barba o baffi. Ho fatto il voto: degli sponsor danno dei soldi affinché si possa continuare questa ricerca. Sarò l'unica Drag con la barba". Infine, si sofferma sul personaggio di Meusa Du Champ, dichiarando al pubblico a casa che il personaggio rispecchia la sua vita: "In Meusa c'è la mia storia, la tradizione, la mia terra. Ricevere i complimenti la volta scorsa mi ha sorpreso: io facevo il rugbista, giocavo in mischia, capisci bene che l'eleganza c'entra poco. Mi sono preparato bene e mi sono impegnato con grande rispetto e in punta di piedi. Stasera non ci sono persone che perdono o vincono: la vittoria va a questo mondo, a queste persone".