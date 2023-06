Non sono una signora: l’attore e l’ex calciatore eliminati alla prova del lip sync

Dopo il test della catwalk, la camminata sui tacchi, la seconda sfida dello show “Non sono una signora” è legata all’arte del lip sync, cioè la capacità di muovere le labbra sulla base di un brano musicale, interpretandolo con i muscoli facciali e ovviamente una coreografia.

La prima a cimentarsi è She funk che sceglie di cimentarsi su Elodie e il suo Bagno a mezzanotte, bravissima, secondo la giuria delle drag.“Il ritmo ce l’ha nel sangue”, dice Vanessa“Però il lip sync troppo bocca pesciolino”Mentre per Elettra, “L’arte del lip sync è anche questione di espressione, si fa con tutti i muscoli del viso, ma con una maschera non è facile”. Maruska dice:” Penso che sia a livello professionistico”.

Gli investigatori sono ormai convinti che sotto i panni di She Funk si celi un ballerino. Per il team sabrina- Cristina si tratta di Stefano De Martino, per gli avversari di Raimondo Todaro.

Dopo di lei tocca a Varenne Soleil con Cocktail d’amore. Al termine della manche viene eliminata proprio questa seconda drag queen, ma chi si cela sotto i suoi glitter verdi e neri? Secondo Magnini e Maionchi qualcuno del cast di Un Posto al Sole, per Cristina e Sabrina si tratta di Patrizio Rispo e sono nel giusto. A trasformarsi in una drag è infatti il popolare attore che interpreta il personaggio di Raffaele nella soap di Rai Tre che spiega di aver scelto quel nome e quel travestimento per la sua grande passione per i cavalli e infatti dice: “Mi dispiace perché è la prima volta che perde Varenne!” A seguire il suo percorso di trasformazione è stata Veruska che dice: “Ha veramente dato tutto se stesso, è stato bravissimo!”

A sfidarsi poi di nuovo nella prova del lip sync sono Gigliola Yard contro la Isla Rodrigua. La prima si esibisce su Adele e viene apprezzata per la grinta ma non per la precisione. Magnini e Maionchi sono convinti che si tratti di un giocatore di rugby. La Isla Roidrigua invece si mette alla prova su Pedro di Raffaella Carrà e si prende i complimenti di Elettra mentre Vanessa apprezza la scelta della canzone “Quando si ha una Raffaella Carrà si ha sempre festa in casa!”. La vincitrice di questo turno è proprio la Isla Rodrigua mentre Gigliola Yard deve lasciare lo show.

Ma chi è Gigliola Yard? A indovinare è la coppia Mara Maionchi e Filippo Magnini che mette insieme vari indizi: il nome Gigliola che riconduce al giglio fiorentino e il richiamo alla regina d’Inghilterra del suo personaggio, avendo da calciatore giocato anche in quel campionato. Che esperienza è stata? “Una nuova sfida. Sicuramente arriveranno delle critiche, ma chi se ne frega!”E poi aggiunge di aver imparato qualcosa di importante:“Un’esperienza che mi è servita per migliorare me stesso e anche per capire meglio le donne e quindi la mia compagna”.