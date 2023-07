Non Sono Una Signora: Ayumi Flambé vincitrice, Meusa Du Champ salvata dagli indagatori

È il momento delle sfide finali per Ayumi Flambé e Meusa Du Champ, le due finaliste della terza puntata di Non Sono Una Signora: la prima consiste nell'emulare una spettacolare esibizione di Elecktra Bionic, loro "Fata madrina", vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e super esperta in beauty queen e performance. Il tutto è necessario per dimostrare cosa hanno davvero imparato nei giorni scorsi; la seconda riguarda il discorso per la vittoria volto a convincere tutti a fargli proseguire il percorso nello show condotto da Alba Parietti, raggiungendo così l'ambita finalissima.

L'improvvisazione

Nella prima prova, quella di improvvisazione, dà il meglio di sé Ayumi Flambé, muovendosi con tanta grinta e ritmo sul palco e portando a termine con sicurezza ogni passo della performance, anche il più complesso. Un'esibizione che ha dell'incredibile: non si tratta solo di andare a tempo ma di un vero e proprio lip-sync. Meusa Du Champ invece ha difficoltà a muoversi con destrezza per via della gonna che la limita nelle azioni: per esempio, non riesce a sdraiarsi facilmente nelle battute finali della sfida.

Infine, il discorso per la vittoria. Ayumi Flambé appare molto più competitiva e superba rispetto alla rivale: "Eccomi, sono io, la cintura nera del lip-sync, il peso piuma del tacco 12. Sono stata la notte bianca delle piste da ballo, ma la mia fiamma è sempre ardente. L'altra è sciapa e deludente! Care Queen della giuria dubbio non c'è, la regina è Ayumi Flambé". Meusa Du Champ la butta sul ridere e parla del punto debole di molte persone: "4 fiori nel mio stemma e per voi nessun dilemma. Sarà orgoglio nazionale mandar Meusa al gran finale. Vado dritta alla mia meta: se voti Meusa niente dieta! A proposito di dieta, ma due spaghetti allo scoglio prima del verdetto no?".

La vincitrice

Per volere della giuria composta da Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic vince la terza puntata Ayumi Flambé. Per fortuna gli indagatori del Glitter - Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno e Cristina D'Avena - decidono di salvare Meusa Du Champ tramite il Golden lipstick, un rossetto d'oro che permette di mandare direttamente in finale un concorrente meritevole che rischia l'eliminazione.