Non sono una signora con Alba Parietti, prima puntata: anticipazioni e ospiti

Al via oggi, 29 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2, lo show "Non sono una signora". Alba Parietti conduce una gara che vede, in ogni puntata, cinque personaggi famosi (e misteriosi) in versione Drag Queen. Nel cast della trasmissione troviamo quattro celebrità (il "panel Vip") e una giuria di Drag Queen professioniste.

Non sono una signora: anticipazioni del 29 giugno

Per l' estate del 2023 Rai 2 arricchisce il suo palinsesto con una grande novità: il titolo del nuovo show, in onda a partire dal 29 giugno in prima serata è "Non sono una signora", citazione del celeberrimo brano di Loredana Bertè del 1982. Prodotto in collaborazione con Fremantle, è l'adattamento italiano del format olandese "MakeUp Your Mind". Il programma segna il ritorno in conduzione di Alba Parietti, dagli anni '80 a oggi tra i volti ricorrenti del piccolo schermo, affiancata da uno speciale "panel Vip" composto dalla produttrice discografica (e personaggio televisivo) Mara Maionchi, dalla showgirl e cantante Sabrina Salerno, dall'ex nuotatore Filippo Magnini, e dall'iconica cantante Cristina D’Avena: i quattro hanno il compito di provare a indovinare le identità dei concorrenti.

In ogni puntata del programma cinque personaggi famosi e “misteriosi” si sottopongono a sorprendenti trasformazioni: trucco e parrucco, abiti sfarzosi e voci camuffate trasformano ognuno in Drag Queen, grazie ad un team di eccellenti make-up e styling e a training con esperti del settore e Drag Queen professioniste.

Le performance dei concorrenti sono giudicate da una prestigiosa giuria di Drag professioniste, formata dalla vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, Elecktra Bionic, esperta in beauty queen e performances; dall'italo-belga Vanessa Van Cartier, Drag vincitrice del titolo di “Miss Continental” e star di “MakeUp Your Mind Olanda", esperta di lipsync; Maruska Starr, cantante Drag Queen. La giuria deve valutare varie componenti dell'essere Drag Queen: abbigliamento, performance e attitudine. Alla fine di ciascuna puntata la giuria elegge la Drag vincitrice, che però non svelerà la sua identità al pubblico, ma accederà invece alla serata finale. Le quattro eliminate toglieranno invece trucco e parrucco, raccontando segreti e curiosità della propria trasformazione.

Con "Non sono una signora" Alba Parietti conduce uno show fresco e coloratissimo, una novità televisiva che spazia dal talent show al varietà, all'insegna del divertimento e dell'inclusività.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 giugno 2023)

La prima puntata di "Non sono una signora" va in onda su Rai 2 giovedì 29 giugno 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay.