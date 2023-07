Non Sono Una Signora, Costantino Vitagliano è il primo eliminato: "Non ho mai indossato maschere"

Non Sono Una Signora inizia con la classica gara di catwalk, la sfilata su tacchi vertiginosi ad alto rischio di caduta che vede protagonisti 5 personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport in particolare. A condurre, come sempre, è Alba Parietti, affiancata da una giuria d'eccezione - le Drag Queen Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic - e dagli indagatori del Glitter: Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena. A perdere la prima sfida è Lupita Showbiz, una Drag che indossa un abito rosa shocking e ha sul viso un trucco ispirato al genere del Burlesque e alla figura di Cleopatra, insieme a un trono rosso alle sue spalle, tra ali rosa fatte di piume. Sono Filippo Magnini e Mara Maionchi a indovinare il vip dietro la maschera: stiamo parlando di Costantino Vitagliano il quale si racconta in un video di preparazione al ruolo, definendosi una "Drag Queen tronista" dopo essersi visto con l'appariscente vestito.

Gli indizi e le parole di Costantino

Il primo indizio legato alla vita di Costantino è senza dubbio il trono in quanto ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, il costume ispirato al burlesque richiama il suo passato da spogliarellista e il cognome della Drag, Showbiz, è uno dei suoi tatuaggi più noti.

Nel video di presentazione mandato in onda da Alba Parietti Vitagliano afferma: “Devi imparare a muoverti diversamente da come tu hai sempre fatto: da modo rude maschile e sciolto a una cosa completamente diversa. Io non ho una parte femminile, non mi verrà mai una parte che non mi appartiene. Io non ho mai indossato una maschera in vita mia, ed essere me stesso mi ha portato a raggiungere lo scopo che mi ero prefissato da piccolo. La gente pensa che io sia nato facendo il modello. Magari! In verità ho fatto l'elettricista, il lavapiatti, l'idraulico. Io non avevo niente e quindi non avevo paura di perdere qualcosa. Quello ero, quello sono e sono rimasto, quindi la mia persona non cambia. Io sono qui apposta per mettermi in gioco e divertirmi, ma durante la gara mi ritroverò sempre per terra! Per andare sul palco affronterò quello che sono io, usando quello che voi mi avete incollato addosso".