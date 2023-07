Non Sono Una Signora: Energy Crisis vince, Ava Kedavra smascherata

Dopo il catwalk e il lip-sync, Non Sono Una Signora prevede una terza sfida di improvvisazione, che non è per niente facile da affrontare per chiunque, tantomeno per le due finaliste della quarta puntata, anche se il talento a loro non manca e infatti riescono perfettamente nell'impresa. Nello show condotto da Alba Parietti, sempre sul pezzo quando si tratta di intrattenere il pubblico con battute ben piazzate, vediamo emergere sulle altre concorrenti Ava Kedavra ed Energy Crisis, vincitrice della serata e già pronta per la finale che si terrà il prossimo giovedì 27 luglio su Rai 2. Se la prova di improvvisazione mette in luce le abilità di entrambe, pur avendo stili molto differenti, il discorso per la vittoria decreta la vera trionfatrice e l'ultima eliminata della puntata.

Il discorso finale

Dopo la performance che vede le due Drag Queen misurarsi in una sfida sulle note di Lady Marmalade, questa volta anticipata da una clamorosa esibizione di Vanessa Van Cartier, Elecktra Bionic e Maruska Starr insieme, arriva il momento del discorso per la vittoria. Parole, queste ultime, volte a convincere tutti di essere le persone giuste per la finalissima, anche se stasera nessuna delle due dà il meglio di sé per quanto riguarda la forza comunicativa e l'ironia. Ava Kedavra esclama: "Care giurate, non siate feroci. Se non trionfo vivrete un incubo perché non capite un tubo. L'ho ripetuto più di 1 milione di volte: 'A me gli occhi, please!' Non serve comprova, la migliore è Ava!". A quest'ultima segue Energy Crisis: "Il Drag, in pratica, l'ho inventato io! Quando io camminavo sui tacchi l'altra ancora andava a scuola. Io sono una lady da Grand Hotel, ho un look fantastico che manda tutti in tilt. Energy è una Regina per davvero: votate rossetto bianco e nero!"

Vincitrice ed eliminata

Sappiamo già chi vince e chi perde, ma è bene precisare che Ava Kedavra ottiene l'approvazione di Elecktra in quanto, a detta sua, non avrebbe sbagliato nulla durante il discorso finale, mentre Energy avrebbe compiuto un paio di errori nell'esporre il suo breve monologo. Vanessa Van Cartier dà 10 punti ad Ava ma, potendosi permettere tutto in quanto regina dello show, decide di darne 11 alla Crisis. Dopo la valutazione conclusiva, scopriamo che sotto la maschera della femme fatale si cela Guglielmo Scilla, un attore, youtuber e conduttore radiofonico: "Ci sono persone che hanno paura di indossare panni da donna. Quando ho indossato quelli di Zorro o Spiderman nessuno mi ha detto nulla. Non capisco perché dovresti sentirti a disagio se metti i panni di un altro supereroe".