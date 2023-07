Non Sono Una Signora, Francesco Facchinetti è Ketty Manga: "Il travestimento l'ho sempre amato"

Un costume che è tutto un programma quello sfoggiato da Ketty Manga nella quarta puntata di Non Sono Una Signora, uno show che l'intero web sta apprezzando molto. Ciò non sorprende, anche visto i costumi mozzafiato portati in scena dai concorrenti, come quello di Ketty che esprime gioia da tutti i lati: colori, luci e oggetti da eterno Peter Pan - spiccano i palloncini attorno al collo e la borsetta rosa - caratterizzano la Drag Queen, rendendola unica e forse la più intrigante dell'intera serata. Ma, purtroppo per lei, perde la sfida del lip-sync contro Energy Crisis: sotto il costume più colorato dell'edizione si nasconde Francesco Facchinetti.

Le parole del cantante

Dopo l'eliminazione alla prova del lip-sync, persa contro Energy Crisis, Francesco Facchinetti rivela di essersi trovato a suo agio nei panni di Drag Queen. In questa occasione, per la prima volta nel corso della prima edizione del programma, impara tutto lavorando da casa tramite video registrati, ma riesce bene nell'intento, anche visti i meravigliosi risultati: "Pensavo fosse molto più complesso camminare coi tacchi, però forse l'interesse e la curiosità mi hanno fatto andare un po' oltre il limite e non ho avuto paura di farlo. Io sono una persona che difficilmente dice no. Quando ho dovuto tagliare la barba, di fatto mi sono ritrovato a essere un ventenne: è difficile avere memoria di me senza barba. Diventare Drag è una gestazione parecchio lunga, quindi ho approfittato del tempo per fare le cose che faccio abitualmente: ho chiamato per 27 concerti, ho mangiato... In Drag-working bisogna per forza fare così, unire delle altre cose. Diciamo che questo processo di gestazione è proprio una prefazione del mondo Drag. Io già faccio danni, ma Ketty Manga è sopra! In generale il travestimento l'ho sempre apprezzato, amato. Il mondo delle Drag è un'arte: è la ricerca del vestito, la ricerca di chi vuoi essere, il tuo alter ego, entrare in un mondo fantastico che la vita reale non ti permette di affrontare. Ma Ketty Manga finirà con il programma o durerà anche dopo? Se mi conoscete bene, sapete già la risposta!"

In studio, di fronte ai telespettatori, ai giudici, ad Alba Parietti e agli indagatori del Glitter, il cantante ammette di essere molto felice di aver preso parte allo show: "La cosa più importante che porterò con me di Ketty Manga è il fatto che ci siano delle cose che vale la pena provare. Siccome in questo caso stiamo parlando di una cosa che realmente apre delle porte dentro di te che sono molto curiose, sono molto felice con il vestito di Ketty Manga e sono molto felice di aver provato a essere Ketty Manga. Quindi vedremo cosa succederà in futuro!".