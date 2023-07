Non Sono Una Signora, Francesco Oppini alla madre: "L'unico peso eri tu!"

Siamo giunti alla sfida del lip-sync, la più difficile tra quelle proposte dalla trasmissione Non Sono Una Signora, spettacolo incentrato sul mondo delle Drag Queen e condotto da Alba Parietti. Una prova, quest'ultima, che vede salire sul palco due coppie di concorrenti, pronti a sfidarsi in una gara all'ultima performance: la prima manche è quella tra Minnie Blanche e Ayumi Flambé, vinta dalla seconda; la successiva è quella tra Saetta Mcdawn e Meusa Du Champ, che si porta a casa la vittoria. Ma chi si nasconde dietro le maschere eliminate dal gioco? Minnie Blanche è Gianpaolo Gambi, mentre Saetta Mcdawn è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

Saetta Mcdawn è il figlio di Alba Parietti

La seconda eliminata nella sfida del lip-sync è Saetta Mcdawn, interpretata a gran sorpresa da Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Nemmeno gli indagatori del Glitter riescono questa volta a smascherare il vip, ma di certo lui se la cava bene con i movimenti, tanto che la conduttrice commenta: "Non ti chiedo come hai imparato a muoverti così perché temo che non siano state le Drag. Ti ho chiamato per tre giorni e ho capito che menti malissimo perché mi hai raccontato delle balle allucinanti, ma tra tutte questa è la più grossa. E comunque volevo dire una cosa agli autori: anche voi mentite malissimo. Con voi facciamo i conti in separata sede!", afferma la Parietti prima di rivelare gli indizi e i loro significati: il vestito a strisce bianche e nere, in quanto juventino, e il cognome Dawn, che significa Alba in lingua inglese.

Nel video presentato in diretta, che mostra la preparazione del concorrente, gli sentiamo dire: "Mia madre ha un problema serio con il telefono". E infatti poi lo vediamo alle prese con numerose chiamate durante le prove, nelle quali lui le mente spudoratamente. "Ho avuto una missione praticamente impossibile, fargliela a lei su queste cose è complicato, bisogna stare molto attenti. Per quanto riguarda il Drag, direi che rappresenta una forma artistica e anche una forma di libertà personale. Non ci vedo niente di strano, mi fa strano che ancora oggi ci sia gente che si sconvolge per queste cose. Il mondo Drag lo conosco meglio da qualche anno, nessuno sa finché non vede e non prova con mano quanto lavoro c'è dietro alla preparazione". Dopo il breve pensiero su tale universo, Oppini torna a parlare di Alba Parietti: "È giusto fare questa cosa a mia madre, gliela facciamo pagare per tutto ciò che mi ha fatto in questi anni!". Per l'uomo, il suo personaggio deve essere "st**nzissimo", una Drag st**nza, intrigante e irriverente che deve far pensare il peggio alla propria mamma "senza che lei sappia che tu sei il figlio". "Metterò tutte le espressioni e i modi di fare di mia madre!", così chiude il discorso sull'atteggiamento che Saetta Mcdawn deve tenere sul palco dello show.

Riguardo alla sua partecipazione al programma, sul palco dello show Oppini svela: "È stato complicato perché per me le cose sono difficili il doppio, in questo caso il triplo: essendoci tu qua, bisognava nascondersi a dovere, e tu sei una sorta di investigatrice privata vera e quindi ho finito tutte le forze in questi momenti per nascondermi da ovunque tu fossi". La Parietti ribatte: "Non voglio pensare a quando domani ti vedrà la tua fidanzata...", e lui risponde: "Pensa al tuo di fidanzato!", provocando risate tra il pubblico in studio, compresi la giuria e gli indagatori del Glitter. La conduttrice gli chiede: "Cosa rimarrà di Saetta, la femmina che non ho mai avuto, in te?", e il figlio reagisce con grande umorismo: "Per adesso una tendinite! A parte gli scherzi, io ringrazio tutti perché il lavoro che c'è dietro è davvero estenuante. È stata un'esperienza veramente divertente, infatti non l'ho sentita come un peso. L'unico peso eri tu! Sei troppo attenta e attiva, non si sa mai come placarti", dice alla madre.

Minnie Blanche è Gianpaolo Gambi

Minnie Blanche è la prima eliminata della seconda prova: solo Cristina D'Avena e Sabrina Salerno riescono a indovinare il volto del personaggio sotto il costume, l'attore Gianpaolo Gambi. Tra gli indizi ricordiamo il nome Minnie, poiché è stato per anni legato a Disney Channel, il cognome Blanche, perché ha lavorato con Bianca Guaccero, e poi la scritta inglese sul retro del costume la cui traduzione è "Detto e Fatto". Dopo lo smascheramento, il protagonista parla di come ha vissuto l'intera esperienza: "A casa mi porto un enorme dispiacere perché ero qua per farvi sognare. Spero di averlo fatto e avrei voluto farlo a lungo. Ci sono rimasto molto male, ma è un male sereno, perché più di questo non potevo fare. Credo che la misura di quello che io ho provato qui sia questo velo di dispiacere che ho negli occhi. Leggetelo con la bellezza di quello che ho vissuto e, secondo me, lo troverete ovunque".