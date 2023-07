Non Sono Una Signora, Gigi e Ross vincono: cosa è successo nella finale

La prima sfida della finalissima di "Non Sono Una Signora", quella del discorso per la vittoria, vede protagoniste le The Nancies e She Funk, vincitrice della prima puntata dello show condotto da Alba Parietti. Le Drag Queen non si risparmiano sul palco, e cercano in ogni modo di convincere tutti di meritare il trofeo finale, ma a colpire sono le parole dei comici dietro la coppia più divertente del programma, che con rime originali e rivolgendosi prevalentemente alle tre giurate - Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic - conquistano il favore degli spettatori, e non solo.

Il discorso per la vittoria

Le prime a dare grande prova delle proprie capacità di persuasione sono le The Nancies, il cui intervento merita una menzione: “Siamo The Nancies, due regine per un trono. Maruska, votarci ti conviene altrimenti siamo iene. Elecktra, ascolta il suono: se non ci voti non perdono. Vanessa, pensaci bene: votateci in tre e state serene! Enjoy la vita avversaria, di vittoria non c’è aria! Le regine son The Nancies, è inutile che ci pensis”. She Funk arriva subito dopo, ma sorprende meno: “Amici, sono sempre io, la vostra Queen pop che vi alza l’hype al top! Lo sapete che se salgo sul palco io vinco! Ho già spaccato una volta, e anche stasera la regina è qui! Votate la Queen, votate la She". Infine, le due finaliste si sono esibite nel loro cavallo di battaglia, regalando molte risate, emozioni ed energia.

Vincitori ed eliminati della finale

Durante la finale il primo a essere eliminato è l'attore Simone Montedoro (Ayumi Flambé) nella prova del catwalk; il secondo è il ballerino Enzo Paolo Turchi (Energy Crisis) nella prima sfida del lip-sync contro The Nancies; il terzo è l'ex rugbista Andrea Lo Cicero (Meusa Du Champ) nella seconda prova del lip-sync contro She Funk; il quarto eliminato è il ballerino Andreas Muller (She Funk), battuto nel discorso della vittoria e nel cavallo di battaglia dalle The Nancies, Gigi e Ross, vincitori della finale la cui identità viene indovinata solo da Sabrina Salerno e Cristina D'Avena. Una volta smascherati, Gigi dichiara: "Ci siamo catapultati con entusiasmo in questo gioco bello e serissimo in cui abbiamo scoperto che ci si può divertire in modo straordinario e si può esprimere sé stessi in modo libero, quindi grazie!". Nel video di preparazione al ruolo i due conduttori di "Made in Sud" ammettono di aver sempre sottovalutato il mondo delle Drag Queen e che questa forma d'arte merita un grande rispetto, "anche perché quando indossi quegli abiti stai lanciando un messaggio".