Non Sono Una Signora, Luca Capuano confessa: "Aprivamo i cassetti della nonna e facevamo lo show"

Una volta superata la sfida del catwalk, ai concorrenti ancora in gara spetta la prova più complessa di Non Sono Una Signora, il programma condotto da Alba Parietti e con tre giudici tecnici d'eccezione: Maruska Starr, Vanessa Van Cartier ed Elecktra Bionic. Per quanto riguarda la competizione, si tratta di quella del lip-sync, dove le Drag Queen devono cantare in playback e muoversi a tempo sulle note delle canzoni che portano sul palco. A emergere in questa prova sono Ava Kedavra ed Energy Crisis le quali vincono rispettivamente contro Gatta Chikova e Ketty Manga.

Ava Kedavra vs Gatta Chikova

Grandi nomi per due Drag Queen che la sanno lunga su come muoversi su un palco, anche se Ava Kedavra batte Gatta Chikova per energia, sensualità e coordinamento: il lip-sync infatti è perfetto. Se di Gatta Chikova Vanessa apprezza l'espressività e la gestualità di quando muove il corpo sul posto, nel momento in cui la protagonista inizia a camminare la performance non le piace più perché, dice la Van Cartier, "compie passi troppo grandi e non è equilibrata". Entrambe, in realtà, dimostrano di avere una potente presenza scenica, ma le tre Drag Queen della giuria decidono di salvare Ava Kedavra ed eliminare la persona che si nasconde dietro la parrucca bionda e i baffi da gatto disegnati sul volto: Luca Capuano, attore di cui nessuno degli indagatori del Glitter indovina l'identità.

Luca Capuano si racconta

Nel video di preparazione al ruolo, Luca Capuano parla del suo rapporto con il mondo Drag e ammette: "Mettere il tacco 12 è una grande sfida. Ognuno di noi ha anche una sfera femminile, e mi piace che ci sia un dialogo con l'altra parte di sé. Da ragazzino con i miei cuginetti ci divertivamo a prendere cose dai cassetti della nonna e facevano lo show in mezzo al corridoio per la famiglia. Fin da bambino non ho mai avuto preconcetti, e poi questo gioco si è ripresentato da adulto. Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, però uno cerca sempre parole, discorsi per spiegare le cose ai bambini, ma la cosa migliore è dare un esempio. Loro devono vedere in questo una libertà di espressione. Quando nel mio lavoro si interpreta un personaggio, quest'ultimo ha dei paletti perché a monte c'è una sceneggiatura. Nel mondo Drag invece puoi essere davvero te stesso. Uno immagina che con tutto questo trucco e parrucco ci si camuffi e ci si copra, ma in realtà è uno scoprirsi e mettersi a nudo, tirar fuori la parte più nascosta di te. La spensieratezza è una cosa che tira fuori il mondo Drag: essere spensierati e liberi".