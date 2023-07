Non Sono Una Signora, le regole per diventare una vera drag queen: dal catwalk al lip-sync

Quando si guardano programmi di intrattenimento spesso e volentieri qualche chicca emere, e questa volta a sorprendere è lo show condotto da Alba Parietti Non Sono Una Signora, nel quale le drag queen internazionali - Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic - spiegano le regole per diventare una Regina del mondo costellato di glitter, trucco ed eleganza. E lo fanno a partire dal catwalk per poi arrivare alla lip-sync e ancora all'improvvisazione scenica.

Le regole base

La gara dello show inizia con la catwalk, una sfida all'ultima falcata di cui Elecktra Bionic, campionessa della pratica, spiega le capacità necessarie per ottenere il miglior risultato: "Ci sono tre fasi molto importanti: il portamento, l'eleganza e la seduzione. Bisogna essere seducenti, perché il pubblico deve mantenere il suo sguardo sulla drag queen". La donna dà una dimostrazione dal vivo, sfilando con grazia e disinvoltura sul palco per tutti i presenti e il pubblico a casa.

Per quanto riguarda la disciplina più difficile, la lip-sync, a raccontare cosa sarebbe necessario affinché tutto fili liscio ci pensa Vanessa Van Cartier: "Per spiegare la lip-sync perfetto inizierei con 'parole'. Bisogna studiarle a memoria perché se fai una gaffe la magia dell'esibizione svanisce. Poi direi 'respirazione', sapere i tempi, perché quando fai la lip-sync devi vedere le vene nel collo: è una parte importante per dare l'illusione che stai facendo un buon lavoro. Infine, l'intenzione di viverlo tutto". Anche in questo caso tutti assistono a una performance sulle note di Non sono una signora, brano di Loredana Bertè che dà il titolo al programma.

Parlando di prova di improvvisazione, dopo un video di presentazione a lei dedicato, Maruska Starr sale sul palco e canta dal vivo il suo cavallo di battaglia, I am what I am di Gloria Gaynor, usato da 10 anni negli spettacoli che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Perché intona proprio la canzone che, tra l'altro, sua madre si è tatuata su un braccio? I due concorrenti, finalisti di puntata, devono esibirsi in una performance simbolo della loro madrina, quindi perché non ascoltarla in diretta per poi valutare meglio le esibizioni degli altri?