Non sono una signora, Rocco Siffredi drag queen è il primo eliminato dello show

Al via questa sera la prima di cinque puntate di “Non sono una signora”, lo show guidato da Alba Parietti che vedrà cinque personaggi del mondo dello spettacolo vestire i panni di drag queen che verranno votate da una giuria formata da Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elektra Bionic. Non solo, perché in studio ci saranno anche due squadre di ‘investigatori del glitter’ formate da Filippo Magnini e Mara Maionchi, contro Sabrina Salerno e Cristina D'Avene, con il compito di smascherare le concorrenti e capire chi si celi sotto il coloratissimo trucco.

Le cinque drag ogni puntata dovranno affrontare tre prove: la Catwalk, cioè la camminata su tacchi vertiginosi, la LipSync, sulla base di un brano musicale iconico e una prova di improvvisazione.

“Non sono una signora”: la gara di catwalk

A iniziare la gara è La Isla Rodrigua, con un mega strascico di tulle: “Io mi sarei ammazzata” dice Elettra. Vanessa: “Abbiamo fatto Bingo non spendiamo più per le pulizie dopo il suo catwalk con quello strascico!”

Ma chi ci sarà sotto i panni di La Isla Rodrigua? Per Sabrina: “Mi fa pensare alla Spagna, è bello, c’ha i muscoli e secondo me è anche abbastanza giovane” ma il nome non esce.

Miguel Bosè è il nome che alla fine lancianosia Sabrina che Mara Maionchi, mentre Magnini punta su Jeremia Rodriguez, fratello di Belen.

La seconda a sfidare la forza di gravità è She Funk una super eroina davvero a proprio agio con i tacchi, tanto da essere in grado di affrontare una vera e propria coreografia sulle note di “Crazy in love”. Giuria completamente d’accordo nell’ammirare la grande sicurezza della seconda drag misteriosa. Per Mara Venier e Magnini è Ciro Immobile, mentre per Sabrina è Antonio Cabrini.

La terza drag in concorso è Eva Longeyra coperta d’oro, con una corporatura un po’ più massiccia e una catwalk un po’ meno sciolta. Il giudizio più sapido è di Maruska: “Benvenuti a Jurassik Park”. Ma chi si cela sotto i sontuosi panni della terza drag? Secondo la D’Avena Christian De Sica, secondo Sabrina Massimo Ghini, per Magnini potrebbe essere Favino, mentre per Maionchi l’abito d’oro faceva pensare all’Oscar.

La quarta, la grintosa Varenne Soleil viene criticata da Venessa in quanto poco sorridente. Tra le ipotesi su chi si nasconda sotto il trucco della quarta concorrente, Cristina D’Avena prova il nome Alvaro Soleil cioè Soler, qualcuno a caso degli Orfei per Sabrina mentre Magnini ‘spara’ il nome di Yuri Chechi.

La quinta drag, Gigliola Yard si comporta come una regina ma non conquista la giuria, tanto che elettra commenta: “Ci vuole impegno per camminare così male!” Secondo Mara Maionchi è una donna, mentre secondo Sabrina, essendo Gigliola una regina, sotto i suoi panni potrebbe celarsi Emanuele Filiberto.

Eva Lungherya è Rocco Siffredi, il primo eliminato

Al termine della manche arriva la prima eliminazione della prima puntata di Non sono signore. A dover abbandonare la gara è Eva Lungherya. Per Sabrina e Cristina sotto i panni della drag vestita d’oro c’è Rocco Siffredi, e lo stesso sostengono Filippo Magnini e Mara Maionchi.

“Mi sono calato bene nella parte, ma meno sui tacchi. Questo è un po’ un contrappasso perché obbligo le mie attrici a mettere sempre i tacchi che però in effetti sono impegnativi”.

Ma come si è trasformato il re del porno nel personaggio scintillante di Eva? Lo racconta un video che lo vede al lavoro con la sua tutor, Vanessa. Nel corso della trasformazione Siffredi riflette sulla necessità di sentirsi liberi di esprimersi senza dover temere bullismo, o peggio, violenza e poi racconta un doloroso ricordo personale: “Di quando ero bambino la prima cosa che ricordo è la morte di mio fratello e mia madre pazza di dolore: avevo sei anni. Per trent’anni mi sono portato dentro questo dolore, poi ho capito che mia madre vuole vedermi sorridere”.

Dopo aver incassato i complimenti della sua tutor per l’impegno e il rispetto con cui si è calato nel ruolo di drag, dopo un’ultima scintillante performance Rocco Siffredi abbandona la trasmissione.