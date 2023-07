Non Sono Una Signora, Simone Montedoro primo eliminato: "Ormai siamo io, Tommasi e Ayumi"

La prima prova di Non Sono Una Signora, quella del catwalk, ha visto perdere Ayumi Flambé contro le rivali: The Nancies, coppia di comici che gli indagatori del glitter sono sicuri essere Gigi e Ross, Meusa Du Champ, She Funk, ed Energy Crisis. Grandi esibizioni, perché in finale non ci si può aspettare altro che talento, ma le giurate - Vanessa Van Cartier, Elecktra Bionic e Maruska Starr - hanno deciso che a meritare la finalissima fossero proprio le due Drag Queen più esuberanti ed esilaranti della prima edizione. A nascondersi dietro Ayumi Flambé era Simone Montedoro, attore di cui nessuno aveva indovinato l'identità, ma che Alba Parietti considera come un fratello.

Le parole di Simone

Non sono mancate le battute durante la finale, e l'attore di Don Matteo ha avuto un ruolo anche in questo. Dopo lo smascheramento, Alba Parietti gli ha detto: "È quasi più celebre di te il Capitano Tommasi", e lui ha risposto: "Sì, ormai siamo io, Tommasi e Ayumi Flambé". Non ha mai nascosto la sua timidezza Simone Montedoro, tanto che nel video di preparazione al ruolo ha rivelato di avere sempre una postura chiusa, di difesa, dovuta anche agli sport che ha praticato in passato, in particolare il pugilato: "Un po' di ansia c'è sempre, vorrei essere più sicuro di me. Simone è così: è molto emotivo, ha le sue fragilità. Devi essere pronto a liberarti di tante corazze, e questo lo trovo un po' difficile. A volte non è molto semplice essere completamente liberi e invece Ayumi è libera, una guerriera! Questa leonessa è salita sul palco a combattere con il suo romanticismo, le sue fragilità, ma soprattutto cosciente della sua libertà. Essendo un attore, il rischio era di creare un personaggio. Invece no, accarezzando anche la parte femminile mi sono proprio connesso con il mio mondo interiore. Essere mascherati aiuta a smascherarsi e a mettere da parte i timori dell'essere giudicato, dei pregiudizi. Il mondo Drag mi ha insegnato che la libertà di espressione e di lasciarsi andare sono fondamentali".

La performance finale

Le sorprese non sono finite, perché prima di lasciare definitivamente lo show Simone Montedoro, nei panni di Ayumi Flambé, si esibisce sulle note di "Call Me" insieme a Sabrina Salerno nella prova a due del lip-sync. Dopo settimane di allenamenti e fatica, l'interprete del Capitano Tommasi in Don Matteo ha dimostrato di essere una vera Drag Queen.