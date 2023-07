Non Sono Una Signora, la prima Drag Queen eliminata è donna: chi è e cosa ha detto

In ogni puntata una sorpresa diversa: se la scorsa settimana abbiamo conosciuto le The Nancies, la prima coppia in gara a Non Sono Una Signora, questa sera è salita sul palco la prima donna a vestire i panni di Drag Queen. Stiamo parlando di Stefania Orlando nel ruolo di Maddy Love, prima concorrente eliminata dallo show in seguito alla prova del Catwalk e ai successivi salvataggi delle 3 Regine del programma: Maruska Starr, Elecktra Bionic e Vanessa Van Cartier.

La prova di Catwalk

Maddy Love si presenta sul palco di Non Sono Una Signora con una parrucca rossa sgargiante e un lecca lecca in mano. Ha gli occhi sbarrati per tutto il tempo del Catwalk, effetto donato anche dal trucco utilizzato per la maschera, e indossa un vestito con immagini di diversi monumenti d’Italia (e non solo). Appare molto sicura di sé sul Palco, anche se Vanessa non è rimasta particolarmente colpita dall'esibizione: “Ho visto poco drag, sembrava più una passeggiata. Sembrava che stesse cercando una porta d’uscita. Il drag non è solo estetica, deve venire dall'interno: se non c’è emozione, annoia”. Insieme a Maddy vediamo esibirsi anche 3 ballerini professionisti.

Le parole di Stefania Orlando

Le Drag Queen professioniste quindi non apprezzano lo spettacolo di Maddy Love, tanto che quando devono scegliere chi salvare tra quest'ultima e Gatta Chikova, decidono all'unisono di portare alla fase successiva. Tutti gli indagatori del Glitter - Filippo Magnini, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Cristina D'Avena - indovinano il personaggio nascosto dietro alla maschera. È Stefania Orlando, e queste sono le parole ascoltate in diretta su Rai 2: "Entrare in Drag per me era un sogno, perché io vado spesso a vedere i loro spettacoli. Le ammiro moltissimo, perché sono delle grandi artiste. Per me era anche una grande responsabilità fare la Drag e spero di esserci riuscita in qualche modo".