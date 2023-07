Non Sono Una Signora, The Nancies protagoniste della prova del lip-sync: volano in finale

Non c'è dubbio che The Nancies, prima coppia a partecipare allo show condotto da Alba Parietti Non Sono Una Signora, siano una bellissima scoperta, una marcia in più in una trasmissione che vuole rendere noto il mondo delle drag queen a tutti i telespettatori di Rai 2. Lo notiamo subito, da quando le due protagoniste della serata entrano in scena per la sfilata sui tacchi a spillo, il Catwalk: c'è una grande complicità e tanta comicità nel loro modo di esibirsi, aspetti che vengono alla luce anche durante l'esibizione dedicata al lip-sync, che vede i partecipanti cantare in playback e muoversi con disinvoltura sul palco, coordinando bocca e corpo in un'unica performance.

L'Esibizione di The Nancies

È la coppia più apprezzata della serata ed è anche quella che più colpisce le drag queen internazionali - Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elektra Bionic - con oltre 10 anni di esperienza nel campo. A restare impressionato dall'esibizione è soprattutto il pubblico, che ride di gusto vedendo le espressioni facciali del duo comico e le movenze fuori dalle righe e sempre volte a divertire gli spettatori. Non solo, perché The Nancies si muovono a ritmo di musica, un ritmo che passa dal lento al veloce in pochi secondi, permettendogli di puntare anche su tale aspetto per impressionare l'occhio di chi guarda. Che dire, un grande spettacolo di intrattenimento su Rai 2, almeno per quanto riguarda le drag dal vestito azzurro "brillante".

Le ipotesi

Sono in tanti a chiedersi chi siano i The Nancies. Anche gli investigatori non sanno cosa pensare e c'è solo una cosa ormai certa: dietro il trucco da drag queen non possono che esserci comici. Inizialmente Magnini, la Maionchi, la Salerno e la D'Avena pensano si tratti di un uomo e una donna, perché una delle due artiste balla senza tacchi e l'altra si muove con grande eleganza e sicurezza su di essi. Eppure, dopo la seconda performance, i dubbi svaniscono e qualcuno ipotizza che sotto le maschere si nascondano Gigi e Ross, conduttori del programma Made in Sud; un'ipotesi interessante che per il momento non trova certezze, perché il duo vola in finale grazie alle drag queen in giuria, pronte a giudicare ciò che accade sul palco.