"Non sono una signora" chiude, il messaggio di Alba Parietti dopo l'ultima puntata

Si è concluso dopo cinque puntate e con la vittoria di Gigi e Ross nei panni di The Nancies Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti su Rai 2. Ieri, giovedì 27 luglio, è andata in onda l'ultima puntata e a qualche ora dalla finale la presentatrice ha voluto commentare con soddisfazione un'esperienza professionale che molto l'ha arricchita dal punto di vista professionale e non solo. "Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto" ha esordito nel post Instagram Alba Parietti: "Questo programma così forte della sua energia, creato da una squadra coesa che mai si è arresa ha portato un prodotto difficile, delicato con allegria, professionalità e grande eleganza. Perché nonostante i pregiudizi è stato un programma senza una sbavature, senza un momento di volgarità. Solo grande rispetto e cooperazione".

Lo show è stato registrato quasi un anno fa e più volte è stato rinviato, con le ipotesi di trasmetterlo prima durante il periodo natalizio del 2022, poi a febbraio e, infine, di collocarlo nel palinsesto estivo di giugno. E infatti: "Grandissima squadra che senza nessuna promozione in un periodo estivo senza sostegno, dopo 5 rinvii sicuramente penalizzanti e lasciatemelo dire forte solo della grande forza del programma ha vinto una scommessa difficilissima" ha aggiunto Parietti parlando proprio dell'assenza di certezze circa la messa in onda.

Quasi un milione di telespettatori e uno share superiore al 6% è stata la media registrata dall'Auditel che anche ieri ha fornito un dato positivo (804mila, con uno share del 6.7%) per cui la conduttrice ha sentito di ringraziare il pubblico, ma non solo. "Grazie a Rai2, a Frematle di averci dato un’opportunità che ci ha portato una vittoria fatta di soddisfazione e commozione", ha aggiunto ancora citando tutte le maestranze che hanno speso tempo ed energia per il progetto "merito dell'energia che ognuno ha messo dentro questo involucro diventato farfalla". Infine: "La volgarità abita solo chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza. Abbiamo vinto tutto insieme, grazie al pubblico che ci ha dato fiducia, amore e condivisione e ha capito lo spirito del programma". E dai commenti degli utenti alle sue parole si evince ancora un grande riscontro da parte del pubblico che adesso si augura una seconda stagione.