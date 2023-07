Non Sono Una Signora, i discorsi di Vivienne Smokes e The Nancies divertono: l'ultimo eliminato

Se c'è un momento memorabile nel programma condotto da Alba Parietti Non Sono Una Signora, è proprio quello del discorso conclusivo che i due finalisti di puntata devono fare per rivelare ulteriori indizi, convincere le persone a votare loro e volare così in finale. È questa l'ultima sfida che Vivienne Smokes e The Nancies devono compiere e durante la quale danno grande prova delle proprie capacità di persuasione, con piccola sorpresa finale da parte delle due comiche: una voce vera da brividi, in senso negativo però.

I discorsi finali

Le prime a esibirsi nel "discorso per la vittoria" sono The Nancies, le quali distruggono l'avversaria a parole e "kissini", con espressioni e movimenti così comici da suscitare grasse risate: "Siamo The Nancies, due corpi un'anima. Che volete di più? Due Regine al prezzo di una! L'altra è uno zero, un disastro assoluto. Se vince quell'altra metto tutto a ferro e fuoco, se vinciamo noi kissini, kissini per tutti! Votate Nancies, è inutile che ci pensis". Al momento di ascoltare le loro voci originali, le due drag sembrano usare il falsetto per mascherare il reale timbro, e infatti gli indagatori del glitter - Filippo Magnini, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Cristina D'Avena - rimangono perplessi, in particolare Mara, mentre la Parietti dichiara: "Queste erano le loro vere voci, tragicamente vero...".

È il momento di Vivienne Smokes, che non le manda certo a dire. Ma il merito del buon risultato dell'opera di convincimento, anche in questa occasione, è dell'interpretazione più che delle parole stesse: "Se non ho sbagliato i conti siamo rimaste in due: io e quell'altra. L'occhio esperto della giuria non manderà in fumo i miei sogni, altrimenti divento una iena! Sono già stata la number two e non accadrà mai più! La number one è Vivienne Smokes!". Anche per lei arriva il momento di svelare la sua voce, e Sabrina Salerno lo riconosce subito: "È Filippo"

L'eliminato

L'ultimo eliminato della seconda puntata è Filippo Nardi, il quale fa un appello per dire ai telespettatori di non fumare: "Se ho smesso io, può smettere chiunque!". "Questo personaggio è favoloso: ti dà il permesso di fare qualsiasi cosa, specialmente ho dimenticato tutti i miei problemi, le bollette... Mi sono divertito! Se questo è arrivato anche un po' a voi, allora missione compiuta", conclude. Subito dopo l'eliminazione, assistiamo a un video della sua preparazione, dove l'uomo afferma di conoscere già il mondo delle drag queen: "Gironzolo intorno a questo mondo dal lontano '86. Iniziavamo a uscire nei locali di Londra. C'erano drag queen ovunque, era un'esagerazione di quello che facevamo noi tutti i giorni. Associamo la drag queen all'omosessualità, ma non c'entrava niente. C'erano persone omosessuali vestite in giacca e cravatta e persone etero vestite da donna. È una forma d'arte, sono sempre stato attratto da artisti di qualsiasi genere e per me è un piacere e un onore".

Ricordiamo che la serata vede l'uscita di scena di Fabio Fulco (Angelika), Roberta Capua (Vulcanya) e Paolo Ciavarro (Anna Lacond).