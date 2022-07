Non ti pago, film tv con Sergio Castellitto: quando va in onda, trama, cast

Non ti pago è la riduzione televisiva di una commedia di Eduardo De Filippo firmata da Edoardo De Angelis e interpretata da Sergio Castellitto. Nella Napoli del 1959 il possessore di un Banco Lotto, Don Ferdinando, ha una sfortuna nera al gioco; al contrario di Mario, il giovane gestore dell’attività, innamorato pure di sua figlia. Le conseguenze saranno imprevedibili. Leggiamo le anticipazioni di questo film televisivo di Rai 1.

Quando va in onda Non ti pago

Tratto da un classico di Eduardo De Filippo, il film per la televisione “Non ti pago” era inizialmente stato programmato per il 27 dicembre del 2021. Rimandato e momentaneamente sospeso, verrà adesso proposto nel corso del 2022, tra novembre e dicembre.

Trama e anticipazioni

Siamo nella Napoli del 1959. Ferdinando Quagliolo gestisce un Banco Lotto ereditato dal padre e gestito da Mario Bertolini, innamorato di Stella, figlia dello stesso Quagliolo. Ferdinando si aggira con il sodale Aglietiello alla ricerca di ispirazione per i numeri fortunati da giocare al Lotto. L'uomo però è tutt'altro che fortunato al gioco e non fa che perdere. Il giovane Mario, al contrario, è un vincente e addirittura indovina una quaterna suggerita in sogno dal defunto padre di Ferdinando. Quest'ultimo mal sopporta Bertolini e, al cospetto del ritratto del padre proclama l’anatema: "Ogni volta che Bertolini tenterà di incassare la vincita, gli capiterà una disgrazia". Geloso del ragazzo, Ferdinando asserisce che la vincita appartiene a lui e sottrae il biglietto vincente a Mario. Ma, ovviamente, non tutto va secondo i piani.

Cast, regista e personaggi

Dopo “Natale in casa Cupiello” (2020) e “Sabato, domenica e lunedì” (2021) il regista Edoardo De Angelis dirige per la terza volta Sergio Castellitto in un adattamento televisivo tratto dal genio di Eduardo De Filippo. L’attore veste i panni del protagonista, Ferdinando Quagliolo. Il resto del cast è così composto: Maria Pia Calzone (Concetta Quagliuolo), Pina Turco (Stella Quagliuolo), Gianluca Di Gennaro (Mario Bertolini), Angela Fontana (Margherita), Giovanni Ludeno (Aglietiello), Maurizio Casagrande (Don Raffaele Console), Giovanni Esposito (Lorenzo Strumillo), Antonella Morea (Gian Frungillo), Carmen Pomella (Vittoria Frungillo), Antonio Casagrande (Don Saverio), Bianca Maria D'Amato (Erminia).

Dove vedere Non ti pago in tv e in streaming

Non ti pago andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Il film per la tv sarà poi disponibile anche in streaming - live e on demand - sul portale RaiPlay.