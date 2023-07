Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni quarta puntata

Alberto Angela torna oggi, 20 luglio, su Rai 1 con la quarta puntata del suo "Noos - L'avventura della conoscenza". Eccezionale la quantità e la varietà di argomenti affrontati: si va dalla natura all'intelligenza artificiale, dal sesso all'alimentazione, dall'archeologia allo spazio; e molto altro.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Nuovo appuntamento con "Noos - L'avventura della conoscenza", il programma di Alberto Angela, designato successore di "Superquark", creatura dell'indimenticato Piero Angela. L'odierna puntata del programma si apre con immagini provenienti dal Nord del Canada, dove in un gelido clima una mamma orso deve lottare per la sopravvivenza sua e di quella dei suoi piccoli. Tra fame, predatori e freddo la lotta si preannuncia molto dura.

Alberto Angela fa poi tappa a Ravenna. Qui si trova l’Ospedale di Santa Maria delle Croci, che vanta un reparto all’avanguardia che si occupa della terapia del dolore. Altro luogo della serata è Monfalcone, dove in un cantiere si costruiscono, per esclusive crociere, delle città galleggianti. Si torna poi nello spazio: con la celebre astronauta Samantha Cristoforetti approdiamo direttamente su Marte. L’astrofisica Edwige Pezzulli illustra invece bellissime immagini della fusione delle galassie, mentre il fisico Luca Perri spiega alcune inverosomiglianze della saga di "Star Wars".

Roberto Cingolani, già volto noto di "Superquark", ci parla di vantaggi e rischi dell'Intelligenza Artificiale. "Noos" illustra questa sera anche alcune delle più importanti opere ingegneristiche realizzate nell’Antica Roma, dagli acquedotti alla cupola del Pantheon. Un altro focus è dedicato al problema dell'effetto serra: è possibile ridurre, in modo significativo, la CO2?

Il professor Alessandro Barbero racconta la storia dello zucchero, da merce rara a molto diffusa, dall' Ottocento, grazie alla barbabietola. La nutrizionista Elisabetta Bernardi ci parla delle "trappole alimentari" delle patatine e dei gelati. In ambito sessuale, il professore Emmanuele Jannini parla dei "preliminari"; Il filosofo Telmo Pievani ci racconta del perchè in natura non esistono esseri umani (ma anche animali o piante) identici tra loro.

Carlo Lucarelli racconta l'Operazione Mincemeat, del 1943. "Noos" parla anche di acqua e di come evitare inutili sprechi. Per la rubrica settimanale dedicata alle lettere dell'alfabeto, Paola Cortellesi narra la storia della lettera N.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (20 luglio)

La quarta puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 20 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.