Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni quinta puntata

Oggi, 27 luglio 2023, Rai 1 trasmette la quinta puntata di "Noos - L'avventura della conoscenza", programma di divulgazione condotto da Alberto Angela, ideale erede di "Superquark". Questa sera si parla di alimentazione e viaggi nello spazio, di sessualità e di Storia, del corpo umano e di fisica.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Alberto Angela conduce su Rai 1 una nuova puntata di "Noos - L'avventura della conoscenza", che stasera approda a Todoba, in India, dove assistiamo alle vicende di una tigre del Bengala, Maya, madre di tre cuccioli. La tigre deve non soltanto procurare il cibo per i piccoli, ma anche stare in guardia da un maschio dominante, che minaccia l'incolumità della sua famiglia.

La nutrizionista Elisabetta Bernardi parla della digeribilità del latte, mentre un ricercatore dell’Università di Padova analizza il tartaro rivenuto sui teschi di uomini vissuti milioni di anni fa nel Gargano, in Puglia: ne scaturisce una sorprendente scoperta sull'alimentazione degli esseri umani.

Dario Fabbri analizza il complesso sistema delle reti internet, fatte di milioni di fili e cavi che, a partire dal nostro router, attraversano strade e oceani. Massimo Polidoro ci parla invece delle teorie complottiste che spopolano soprattutto sul web. Andiamo poi alla scoperta della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che sta registrando ragguardevoli risultati sull'utilizzo dei droni.

Samantha Cristoforetti racconta il rientro dallo spazio alla Terra, con tutti gli imprevisti del caso. Edwige Pezzulli analizza, partendo dall'immensità dell’Universo, la morte di una stella. Il fisico Luca Perri ci narra una curiosità dell'universo di Star Wars, che ipotizzò l’esistenza degli esopianeti 34 anni prima della loro effettiva scoperta.

Carlo Lucarelli racconta il matematico Alan Turing; Alessandro Barbero racconta come venivano visti all’estero gli italiani del Cinquecento; Alberto Angela introduce un suggestivo viaggio all'interno del nostro orecchio; scopriamo poi Enigma, un dispositivo adoperato dai tedeschi durante la Seconda guerra Mondiale per decifrare comunicazioni segrete.

Emanuele Jannini parla del calo del desiderio sessuale all'interno di una coppia; Ruggero Rollini e Giuliana Galati ci illustrano illusioni ottiche; per la rubrica settimanale dedicata alle lettere dell'alfabeto, Paola Cortellesi narra la storia della lettera O.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (27 luglio)

La quinta puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 27 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.